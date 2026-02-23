lunes 23 de febrero 2026

Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Tras meses de debate por la ruta y el peso permitido, la primera carga de 25 toneladas llegó este lunes a la planta de Calingasta y marcó el inicio formal del procesamiento del mineral proveniente de Hualilán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
casposo

La escena que durante meses estuvo en discusión finalmente ocurrió. Cerca de las 14.30 de este lunes, el primer camión cargado con mineral proveniente de Hualilán ingresó a la mina Casposo, en Calingasta, y marcó el inicio formal del procesamiento del material en la planta. La unidad, que transportaba 25 toneladas, realizó la báscula en el acceso al predio y dejó atrás semanas de tensiones políticas, planteos técnicos y negociaciones contrarreloj.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular entre proveedores y trabajadores del sector minero. La imagen del camión cruzando el ingreso sintetizó lo que, hasta hace pocos días, parecía incierto: el comienzo de una nueva etapa para el proyecto y para la economía del departamento cordillerano.

La puesta en marcha no estuvo exenta de debate. En los últimos meses, el traslado del material crudo desde Hualilán hacia Casposo generó una fuerte discusión en torno al recorrido y, especialmente, al paso por el antiguo puente sobre el río Los Patos. Mientras el Municipio de Calingasta y el Concejo Deliberante advertían sobre la necesidad de preservar la estructura y cuestionaban aspectos técnicos, el sector minero pedía celeridad para activar el circuito productivo.

En ese contexto, el Ministerio de Minería autorizó el tránsito con una condición: limitar el peso total a 25 toneladas por camión, por debajo de las 35 habituales. Paralelamente, la empresa avanzó en la instalación de un puente provisorio tipo Bailey para garantizar una alternativa de circulación y evitar el paso por zonas urbanas sensibles.

Desde la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta habían asegurado que la operatoria no afectaría a la Villa cabecera y que el tránsito pesado contaría con las condiciones necesarias de seguridad. El esquema de recorrido contempla la Ruta 436 hasta el derivador que conecta con la 149, mientras se aguarda la definición definitiva cuando esté operativo el puente propio de la empresa.

El plan logístico prevé traslados de alrededor de 30 toneladas por viaje y hasta 20 viajes diarios. El mineral transportado incluye principalmente plata, oro y zinc. En términos laborales, se estima la creación de hasta 50 nuevos puestos de trabajo, que se sumarán a los 200 ya existentes, con fuerte presencia de mano de obra local.

Un dato clave es que el servicio fue adjudicado a tres empresas sanjuaninas: MTZ S.R.L., Terra Logística S.A. y Mi Viejo S.R.L., decisión que amplía el impacto dentro de la cadena de valor provincial. La activación del transporte no solo implica movimiento de camiones, sino también trabajo para talleres mecánicos, estaciones de servicio, proveedores de neumáticos, seguros y logística complementaria.

