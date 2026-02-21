El trasfondo político de la disputa por el camino de Hualilán

La próxima semana será clave para la mina Hualilán, ya que podrían empezar a circular los camiones con minerales hacia Casposo, ubicada en Calingasta . Sin embargo, en medio de todo esto, una disputa con tintes políticos, en la que el municipio, encabezado por el intendente Sebastián Carbajal, y el Concejo Deliberante, solicitan que las cargas no pasen por el antiguo puente del departamento, aunque la empresa Golden Mining ya tiene la autorización del Ministerio de Minería para hacerlo. Del otro lado, la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA) y una reunión con el vicegobernador Fabián Martín en la que le pidieron que el Gobierno provincial arbitre todos los medios necesarios para que empiece la circulación de camiones.

A la espera de la instalación de un puente bailey para el ingreso a Villa Calingasta sin que los camiones pasen por la urbanización, el Ministerio de Minería autorizó que el recorrido sea por el antiguo puente. Aunque con una condición: que el peso total de los camiones no supere las 25 toneladas (en vez de 35 toneladas). Pero desde el Municipio insisten en el mismo no está habilitado para soportar ese peso.

A través de un comunicado público, el Municipio denunció que aún no cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina. Así como también plantearon que existe un estudio técnico-científico elaborado por la consultora ING SRL, elevado a Vialidad Provincial de San Juan en el mes de abril de 2020 firmado por dos especialistas en ingeniería, en el que se concluye que "el puente sobre el Río Los Patos, en Villa Calingasta, requiere reparación y limitación para el tránsito pesado". En este sentido, indicaron que "un equipo de especialistas se encuentra actualmente realizando estudios sobre el estado actual del puente, conforme a lo solicitado por el Honorable Concejo Deliberante". En este punto se puede observar la nueva relación entre el intendente Carbajal y el Concejo, que ya llevan a cabo acciones en conjunto.

Ante este mensaje, en el circuito minero de Calingasta empezó a circular la versión de que si comenzaban a pasar los camiones, se les iba a impedir la circulación por el puente del Río Los Patos. De hecho, el traslado de minerales debería haber comenzado la semana pasada, pero finalmente no fue así.

En contrapartida, la CASEMICA aprovechó el viaje del vicegobernador al Carnaval de Calingasta para reunirse con él. En ese encuentro, en el que también participó el diputado Jorge Castañeda, le entregaron una dura misiva en la que, en pocas palabras, le piden arbitrar todas las opciones para que los camiones finalmente empiecen a circular. "Solicitamos que el gobierno de la provincia de San Juan, en todos sus estamentos intervenga dentro de lo que son sus facultades y a través de sus representantes del sector, para LOGRAR de manera efectiva y positiva que el proyecto Hualilán comience con el transporte de mineral desde Ullum a Calingasta. De la misma manera solicitamos se realicen las gestiones ante el poder judicial para que, dentro de sus competencias, permitan cumplir al libre derecho a la circulación", reza el petitorio.

image La foto del encuentro.

En tanto, desde la empresa y el entorno de los proveedores plantearon que los camiones empezarán a trasladar el mineral desde Hualilán hacia Casposo esta semana para, después de meses, comenzar a procesarlo en la mina ubicada en Calingasta.

La historia del camino de Hualilán no es nueva. De hecho, el traslado del mineral se retrasó debido a algunos contrapuntos que hubo desde el Municipio de Calingasta y el Concejo Deliberante para con la empresa Golden Mining y el Ministerio de Minería. A fines del año pasado, en medio de las reuniones para coordinar la mejor alternativa para el paso de camiones, el cuerpo legislativo hizo circular una nota en la que denunciaban destrato por parte de ambas instituciones. En menos de 24 horas, dieron a conocer otro comunicado que desdecía completamente al anterior. Ambos fueron firmados por la entonces presidenta del Concejo, Patricia Castillo. Esta situación terminó con el desplazamiento de Castillo de la presidencia y, en su lugar, con el apoyo de los ediles que representan al dirigente Robert Garcés, fue elegido el edil Santos Zárate.

El 2025 cerró con la novedad del acuerdo: mientras la empresa construía el famoso puente bailey, los camiones iban a poder circular con menor tonelaje. Todo paz. Hasta que empezó febrero del 2026 con toda la historia anterior.