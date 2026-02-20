viernes 20 de febrero 2026

Ruta 141: confirmaron que sigue el corte nocturno en el tramo Bermejo - Marayes

Desde Vialidad Nacional reiteraron que continua la interrupción del tránsito de 19 a 7 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vialidad Nacional confirmó que se mantiene el esquema de corte preventivo de transitabilidad en la Ruta Nacional 141. La restricción afecta específicamente al tramo comprendido entre las localidades de Bermejo y Marayes, en el trayecto que conecta San Juan con Chepes, y se aplica diariamente en el horario de 19:00 a 07:00 horas.

Informaron que esta medida de seguridad responde a la persistencia de condiciones adversas en la zona, provocadas por fenómenos climáticos que han generado socavones, badenes con arrastre y banquinas descalzadas. Ante el riesgo asociado a nuevas lluvias y crecientes, los organismos oficiales decidieron suspender el paso de vehículos durante la noche para preservar la vida de las personas y la seguridad de los bienes, ya que la visibilidad reducida aumenta el peligro en los sectores críticos.

Detallaron que equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando intensamente en el sector para avanzar en la construcción de una huella o vía alternativa paralela a la traza original. Esta obra permitirá asegurar la circulación y brindar mayores condiciones de seguridad a quienes transitan por esta importante ruta nacional. Desde el organismo informaron que la habilitación del tránsito nocturno se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales una vez que las condiciones del terreno lo permitan.

Para aquellos usuarios que necesiten realizar consultas adicionales, se encuentran habilitadas las líneas de atención 0800-222-6272 y 0800-333-0073 en el horario de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Temas
