El Gobierno local ratificó que analizan el aumento del precio del boleto de colectivo en San Juan

El Gobierno de San Juan analiza un posible aumento en la tarifa del transporte público , luego de un pedido formal presentado por la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) , en un contexto de suba de costos y tensión en el sistema.

Actualmente, el boleto de colectivo en la primera sección cuesta $1.070, mientras que desde el sector empresario plantearon llevarlo a $1.300. La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que la solicitud se encuentra en evaluación y advirtió sobre la complejidad del escenario. “Hubo un pedido de revisión de tarifas de parte de la ATAP. Tenemos que tener en cuenta el contexto nacional en materia de transporte, es un contexto complejo”, indicó a Diario Huarpe.

El planteo de los empresarios no es nuevo. La semana pasada, Ricardo Salvá, integrante de ATAP, ya había anticipado que “el valor de la tarifa debiese oscilar en los $1.300”, en base a estudios de costos presentados ante el Gobierno. De concretarse ese incremento, el aumento rondaría el 21%.

El principal argumento del sector está vinculado al fuerte encarecimiento de los insumos, especialmente el combustible, que -según datos oficiales- aumentó cerca de un 30% en los últimos meses. Salvá detalló que este ítem es el de mayor peso dentro de la estructura de gastos y que el costo mensual para todo el sistema provincial asciende a unos $3.300 millones.

A esto se suma, según advirtió, un retraso tarifario que viene desde hace meses. “El sistema está totalmente desfasado ya desde hace tiempo”, sostuvo el empresario, al explicar que las empresas operan con dificultades financieras desde comienzos de año. Para sostener el servicio, incluso, indicó que han debido recurrir a planes de pago para afrontar obligaciones como cargas sociales.

En paralelo, el análisis oficial también contempla lo que ocurre en otras provincias. Palma mencionó que en Salta la tarifa fue llevada recientemente a $1.450, junto con la eliminación de beneficios como los transbordos gratuitos y la incertidumbre sobre la continuidad del boleto escolar sin costo.

Qué dijo ATAP

Otro de los puntos que remarcan desde ATAP es el peso de los subsidios estatales en el valor final del boleto. Según explicó Salvá, sin esa asistencia el pasaje tendría un costo superior a los $2.000. En esa línea, también subrayó que San Juan mantiene, junto con La Rioja, una de las tarifas más bajas del país.

Pese al escenario complejo, desde el sector empresario aseguraron que buscan evitar medidas de fuerza. “Queremos mantener los servicios a toda costa”, afirmó Salvá, al tiempo que destacó la voluntad de diálogo con el Gobierno provincial para alcanzar una definición en el corto plazo. Incluso, no se descarta que un nuevo cuadro tarifario pueda implementarse a partir de mayo.