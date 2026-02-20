viernes 20 de febrero 2026

Atención

Qué hacer en San Juan si no conseguiste escuela de Nivel Inicial para tu hijo

Las familias que no lograron inscribir a sus hijos en salas de 3, 4 o 5 años, o que hayan cambiado de domicilio, podrán realizar el trámite en escuelas sede de cada departamento entre el 26 y 27 de febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Inicial, comunica a las familias que no consiguieron inscribir a sus hijos como aspirantes a Salas de 3, 4 y 5 años para el ciclo lectivo 2026, o que hayan modificado su domicilio, que el proceso de reubicación se llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero de 2026.

Cada familia deberá dirigirse a una escuela sede seleccionada en el departamento donde reside, en los siguientes horarios:

Turno Mañana: de 8,30 a 12.

Turno Tarde: de 13,30 a 17.

Para realizar la reubicación, los padres o tutores deberán presentar DNI o fotocopia del DNI del estudiante.

Una vez asignada la institución educativa, la familia deberá acercarse a la escuela designada para concretar la inscripción correspondiente.

Escuelas sede por departamento

Albardón: ENI N° 19 “Tani Tani” - Belgrano 1950, Villa San Martín.

Capital: Escuela Normal Superior General San Martín - Estados Unidos 500 (Sur).

Rawson: ENI N° 36 “Milo Locket” - Pedro Martí y Av. España.

Chimbas: ENI N° 65 - Benavídez y Salta (ingreso por calle Río Gallegos s/n, B° Laprida).

Rivadavia: ENI N° 6 - Meglioli 42 (Sur).

Santa Lucía: ENI N° 7 “Ayac Yanen” - Hipólito Yrigoyen 2255 (Este).

Zonda: ENI N° 73 “Sierras Azules” -Ruta 12 Km 2424, Villa Basilio Nievas.

Sarmiento: ENI N° 14 “Alfonsina Storni” - 9 de Julio s/n, Villa Media Agua.

25 de Mayo: ENI N° 54 - Antonio Torres s/n, Villa Santa Rosa.

Caucete: ENI N° 24 “San Juan Pablo II” - Calle Ignacio de la Roza s/n.

Calingasta: JINZ N° 2 Escuela La Capilla - Ruta Provincial 412, Villa Calingasta.

Valle Fértil: ENI N° 18 “Gladys Peralta” - Patricias Sanjuaninas s/n, Villa San Agustín.

Iglesia: ENI N° 32 “Camino del Inca” - Santo Domingo 4125, Rodeo.

Jáchal: ENI N° 58 - San Juan s/n.

Pocito: ENI N° 27 “Julio Cortázar” - Alfonsina Storni s/n, Villa Aberastain.

9 de Julio: ENI N° 66 “Pequeños Granaderos” - Diagonal San Martín entre Sarmiento y Laprida.

San Martín: ENI N° 48 “Portal Pie de Palo” - Av. Sarmiento s/n.

Angaco: ENI N° 38 - Combate de San Lorenzo, Villa El Salvador.

Ullum: ENI N° 43 “Mafalda” - Valentín Ruiz s/n, Villa Ibáñez.

