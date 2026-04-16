La agenda cultural de San Juan se llena de música, teatro y ferias este fin de semana

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaria de Cultura, invita a los sanjuaninos a disfrutar de una variada agenda cultural con propuestas para todos los gustos.
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Del 16 al 21 de abril se realizarán diferentes eventos en los espacios culturales de la Provincia
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaria de Cultura, invita a los sanjuaninos a disfrutar de una variada agenda cultural con propuestas para todos los gustos.
El Chalet Cantoni Casa Cultural ofrecerá una programación que combina formación y entretenimiento. El jueves 16 de abril se realizará un taller de cerámica desde cero, de 17:00 a 21:00, pensado para quienes quieran iniciarse en esta disciplina. El viernes 17, a las 20:00, tendrá lugar una nueva edición de “Volver a la canción”, con la participación de Rodri Cactus y KBSONIA, con entrada libre y gratuita por orden de llegada. En tanto, el sábado 18 desde las 19:00 se desarrollará “San Juan en tu copa” – Edición Malbec, una propuesta que reúne degustación de vinos, gastronomía y música en vivo.
Por su parte, el Centro Cultural Conte Grand presenta la segunda edición de “Pluma Ninja: El próximo samurai” el jueves 16, de 17:00 a 22:00, con entrada libre y gratuita. Además, el sábado 18 y domingo 19, desde las 15:00, tendrá lugar la Feria Flamenca 2026, un evento que reunirá artistas, academias de danza, bandas musicales, gastronomía y emprendedores.
La agenda también incluye destacados shows en el Teatro Sarmiento. El jueves 16 de abril a las 22:00 se presentará “Experiencia Queen”, mientras que el viernes 17 a las 21:30 será el turno de Martín Masiello. El sábado 18 a las 21:30 llegará “Mil vidas”, y el martes 21 a las 21:30 se presentará la reconocida banda Los Abuelos de la Nada.
Finalmente, el Teatro del Bicentenario propone tanto espectáculos como recorridos para conocer sus espacios. Se realizan visitas guiadas de lunes a sábado a las 11:30 y 18:00, además de una visita exprés los domingos a las 18:00. En cuanto a la programación, el viernes 17 se presentará el “Tablao Flamenco Internacional”, con funciones a las 20:00 y 22:00, mientras que el sábado 18 a las 21:30 será el turno de “Cantando y sonando tango”, una propuesta que invita a revivir la esencia del género en el escenario.
FUENTE: Sí San Juan