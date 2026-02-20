viernes 20 de febrero 2026

Tras la muerte de la joven

"Supuesto amigo": el mensaje de la familia de Evelyn Esquivel que circuló en las redes

La publicación cuestiona las responsabilidades tras el vuelco ocurrido enero en la Ruta 20 y posterior fallecimiento de la joven sanjuanina, del pasado martes. En la nota, el posteo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mariana Páez Atencio y Nilson Molina, quienes acompañaban a Evelyn durante el vuelco.

El posteo fue realizado por una familia de Esquivel en Facebook durante las últimas horas. El escrito hizo referencia directa a las circunstancias del siniestro y a las responsabilidades que, según la familia, todavía deben esclarecerse.

“Justicia por Evelyn! Culposo o no una persona falleció, cuando uno sube al vehículo de un ‘supuesto amigo’ confía en él y esa persona es la responsable del vehículo”, comenzó el mensaje. En otro tramo, en la publicación se cuestionó “la negligencia y abandono hipocrático que hizo uno de los acompañante por tantas horas, contradicciones en sus confesiones y dudas por no tener información por muchas horas después del accidente”. Finalmente, cerró con un pedido: “Solo justifica y paz, por ella y toda su familia”.

image

El reclamo se da en medio de la incertidumbre judicial que aún rodea la causa. El choque ocurrió el 12 de enero, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta 20, en la zona de El Encón. Un Peugeot 208 en el que viajaban tres personas volcó alrededor de las 6:30. Evelyn, que iba en el asiento trasero, dormida y sin cinturón de seguridad, salió despedida y cayó a varios metros del vehículo.

Tras permanecer más de un mes internada en el Hospital Rawson, la joven falleció el martes 17 de febrero. La autopsia determinó que la causa de muerte fueron politraumatismos graves producto del violento impacto. Tenía severamente comprometida la columna.

En el auto viajaban el cordobés Nilson Molina (30), la sanjuanina Mariana Daniela Páez Atencio (33) -titular del vehículo- y la propia Evelyn. Desde un primer momento hubo versiones cruzadas sobre quién conducía el rodado. Ambos sobrevivientes se hicieron cargo por separado y prestaron declaración con sus respectivos abogados.

Fuentes judiciales indicaron que ya existiría certeza sobre quién manejaba el Peugeot 208 y que en los próximos días se definirá la situación procesal. Sobre uno de ellos podría recaer el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor, mientras que el otro podría enfrentar una imputación por encubrimiento.

La investigación también espera las filmaciones del control de San Luis para confirmar quién estaba al volante cuando el vehículo salió de Córdoba con destino a San Juan. El siniestro ocurrió en una zona desolada y el primer efectivo policial intervino aproximadamente una hora después del vuelco.

Confirmaron que la familia de la joven será querellante

El abogado representante de la familia, Javier Jofré, informó este miércoles que el primer paso procesal tras la muerte fue la realización de una autopsia, un protocolo obligatorio en casos de muertes por hechos violentos o traumáticos, que servirá para establecer la conexión directa entre el accidente de tránsito y el deceso. Una vez cumplido este paso y tras el sepelio de la joven, los padres se constituirán formalmente como querellantes, una facultad que les permite aportar pruebas y seguir de cerca la investigación del Ministerio Público. El letrado subrayó, en diálogo con Radio Sarmiento, que el objetivo primordial es alcanzar la verdad sobre qué sucedió dentro de ese automóvil Peugeot 208, especialmente por las versiones cruzadas que surgieron desde el primer día.

