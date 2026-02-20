viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En San Juan

El EPRE aplicó multas multimillonarias a Naturgy por fallas en el servicio: el pago bonifica a los usuarios

Las multas se aplican en virtud de la cantidad de cortes de luz, la duración de los cortes y las bajas o altas en la tensión de servicio en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El&nbsp; servicio de electricidad en todo San Juan que da Naturgy es controlado por el EPRE.&nbsp;

El  servicio de electricidad en todo San Juan que da Naturgy es controlado por el EPRE. 

El Ente Provincial Regulador de Electricidad en San Juan, EPRE, acaba de difundir un informe sobre las multas aplicadas recientemente a la distribuidora Naturgy por deficiencias en la calidad del servicio que presta a los sanjuaninos. En 2025 las sanciones alcanzan un monto cercano a los 3.071 millones de pesos. Estos montos se traducen como bonificaciones en facturaciones de personas usuarias.

Lee además
Hablan de que San Juan no podrá escapar a los cortes de luz el próximo verano por problemas de generación eléctrica en el país. 
Comunicado

Lluvias y cortes de luz: el EPRE registró casi 3.000 suministros afectados en San Juan
activaron la construccion de megaobras electricas en calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz
Por las quejas de los vecinos

Activaron la construcción de megaobras eléctricas en Calingasta para resolver el dilema de los molestos cortes de luz

De acuerdo a la información que dio el EPRE, en 2025 en el segundo semestre se aplicaron multas por 2.218,52 millones de pesos y en el primer semestre de 852,42 millones de pesos.

image

Según explicaron oficialmente, estos datos se dan en el marco de las tareas habituales de verificación del cumplimiento de las disposiciones en Ley Provincial Nº 524-A Marco Regulador de la Actividad Provincial, y de las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión de Naturgy San Juan S.A., el EPRE terminó recientemente la primera etapa de la verificación del nivel de calidad del servicio brindado por la concesionaria en el Segundo Semestre de 2025.

Este control se realiza a nivel de cada suministro individual, verificándose incumplimientos de la Distribuidora en:

• Superar el umbral de contingencias permitido contractualmente en el segundo semestre de 2025 (cantidad de cortes del servicio).

• Superar la duración acumulada de contingencias permitida contractualmente en el segundo semestre de 2025 (suma de la duración de los cortes).

• Apartamiento de los niveles de tensión establecidos en el Contrato de Concesión (en suministros monofásicos y trifásicos).

Las sanciones aplicadas imponen una obligación económica a la Distribuidora, que debe transferir íntegramente los montos de las sanciones impuestas, como bonificaciones en las facturaciones de las personas usuarias, o al Fondo de Contención Tarifaria Ley Provincial Nº 739-A.

"El objetivo de la aplicación de sanciones es orientar las inversiones de la Distribuidora hacia el beneficio de las personas usuarias, en el sentido de mejorar la calidad en la prestación del servicio público de electricidad", resaltaron desde el EPRE.

Temas
Seguí leyendo

Los mercados globales reaccionan en alza al fallo de la Corte de EEUU a los aranceles de Donald Trump

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan

Orrego recibió en Buenos Aires a las autoridades de Vicuña en Argentina: qué les pidió

Facturación nivelada: sólo cuatro comercios sanjuaninos se sumaron hasta el momento

Cuánto subió el costo de la construcción en enero

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa

Dólar blue estable en San Juan en medio del paro bancario, mientras el oficial baja

En San Juan registran unas 2.615 hectáreas afectadas por el clima y siguen relevando a pequeños productores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo funcionarán el comercio, las estaciones de servicio y los colectivos durante Navidad y Año Nuevo.
Poca adhesión

Facturación nivelada: sólo cuatro comercios sanjuaninos se sumaron hasta el momento

Por Guillermo Alamino

Las Más Leídas

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Personal policial y de Bomberos realizaron peritaje en la casa donde falleció Luis Alberto Zabala.
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

Te Puede Interesar

Mariana Páez Atencio y Nilson Molina, quienes acompañaban a Evelyn durante el vuelco.
Tras la muerte de la joven

"Supuesto amigo": el mensaje de la familia de Evelyn Esquivel que circuló en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El  servicio de electricidad en todo San Juan que da Naturgy es controlado por el EPRE. 
En San Juan

El EPRE aplicó multas multimillonarias a Naturgy por fallas en el servicio: el pago bonifica a los usuarios

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan
Opiniones

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan

La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.
Sueldos

Día clave para la paritaria docente de San Juan, con rechazo triple

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica