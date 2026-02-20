El EPRE aplicó multas multimillonarias a Naturgy por fallas en el servicio: el pago bonifica a los usuarios

El servicio de electricidad en todo San Juan que da Naturgy es controlado por el EPRE.

El Ente Provincial Regulador de Electricidad en San Juan , EPRE , acaba de difundir un informe sobre las multas aplicadas recientemente a la distribuidora Naturgy por deficiencias en la calidad del servicio que presta a los sanjuaninos. En 2025 las sanciones alcanzan un monto cercano a los 3.071 millones de pesos. Estos montos se traducen como bonificaciones en facturaciones de personas usuarias.

De acuerdo a la información que dio el EPRE, en 2025 en el segundo semestre se aplicaron multas por 2.218,52 millones de pesos y en el primer semestre de 852,42 millones de pesos.

image

Según explicaron oficialmente, estos datos se dan en el marco de las tareas habituales de verificación del cumplimiento de las disposiciones en Ley Provincial Nº 524-A Marco Regulador de la Actividad Provincial, y de las obligaciones previstas en el Contrato de Concesión de Naturgy San Juan S.A., el EPRE terminó recientemente la primera etapa de la verificación del nivel de calidad del servicio brindado por la concesionaria en el Segundo Semestre de 2025.

Este control se realiza a nivel de cada suministro individual, verificándose incumplimientos de la Distribuidora en:

• Superar el umbral de contingencias permitido contractualmente en el segundo semestre de 2025 (cantidad de cortes del servicio).

• Superar la duración acumulada de contingencias permitida contractualmente en el segundo semestre de 2025 (suma de la duración de los cortes).

• Apartamiento de los niveles de tensión establecidos en el Contrato de Concesión (en suministros monofásicos y trifásicos).

Las sanciones aplicadas imponen una obligación económica a la Distribuidora, que debe transferir íntegramente los montos de las sanciones impuestas, como bonificaciones en las facturaciones de las personas usuarias, o al Fondo de Contención Tarifaria Ley Provincial Nº 739-A.

"El objetivo de la aplicación de sanciones es orientar las inversiones de la Distribuidora hacia el beneficio de las personas usuarias, en el sentido de mejorar la calidad en la prestación del servicio público de electricidad", resaltaron desde el EPRE.