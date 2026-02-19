La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Una vecina del barrio San Martín, en Capital, se viralizó en las últimas horas por un peculiar comportamiento arriba de un micro de la RedTulum.

El que la grabó fue otro pasajero que iba en el asiento de atrás y captó el momento en el que la mujer, con los auriculares puestos, cantaba la versión "Sueña", de Luis Miguel.

El episodio, no tardó en viralizarse en las redes sociales entre quienes la felicitaron por la buena onda y el desparpajo y otros que la reconocieron como vecina y contaron que se trata de una profe de Inglés que suele estar cantando y bailando por todos lados.

"Imaginate vivir en Suiza y perderte esta joyita volviendo a casa", publicó Andrés Flores, el usuario que compartió el video.

Mirá el video que se hizo viral: