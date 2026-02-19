jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Una mujer con auriculares cantando una de Luis Miguel en un micro de la RedTulum se viralizó en redes sociales. "Qué genia", "Es una grosa, canta y baila en todos lados", fueron algunos de los comentarios. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vecina redtulum

Una vecina del barrio San Martín, en Capital, se viralizó en las últimas horas por un peculiar comportamiento arriba de un micro de la RedTulum.

Lee además
Imagen Ilustración 
Salud Pública

Vuelta a clases: el Gobierno recuerda las vacunas obligatorias antes de volver al aula
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

El que la grabó fue otro pasajero que iba en el asiento de atrás y captó el momento en el que la mujer, con los auriculares puestos, cantaba la versión "Sueña", de Luis Miguel.

El episodio, no tardó en viralizarse en las redes sociales entre quienes la felicitaron por la buena onda y el desparpajo y otros que la reconocieron como vecina y contaron que se trata de una profe de Inglés que suele estar cantando y bailando por todos lados.

"Imaginate vivir en Suiza y perderte esta joyita volviendo a casa", publicó Andrés Flores, el usuario que compartió el video.

Mirá el video que se hizo viral:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2024627829762134030&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Atención contribuyentes: Rentas informó las nuevas fechas de vencimiento del Impuesto Inmobiliario

Para el Hotel Provincial contratan un servicio clave de conservación

El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos

Orrego recorrió la obra de los nuevos consultorios en el Hospital Rawson

La banda cuartetera del momento llega a San Juan con show gratuito

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gran Hotel Provincial permanece cerrado hasta que tenga nuevo concesionario.
Puesta a punto

Para el Hotel Provincial contratan un servicio clave de conservación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña
Profesional y pervertido

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Te Puede Interesar

Rio Tinto enfocará sus inversiones en Los Azules.
Minería

Movimiento de gigantes: qué hay detrás de la millonaria retirada de Rio Tinto en El Altar y su apuesta en Los Azules

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.
Clima

El viernes promete un alivio al calor veraniego en San Juan

Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones
Rumbo al 2027

Un municipio peronista de San Juan saca cuentas y analiza adelantar las elecciones

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán
Convocatoria

Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán