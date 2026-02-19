jueves 19 de febrero 2026

Misterio

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos

Vecinos denunciaron el hecho, llamaron al 911 y aseguran que desconocen la intención, aunque lo consideran una falta de respeto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
stotac2
stotac

Sorpresa y desconcierto generó en las últimas horas la aparición de una bandera de Estados Unidos en la plaza del barrio Stotac, en el departamento Rivadavia. El símbolo, instalado en el espacio verde, llamó la atención de los vecinos.

stotac

La imagen comenzó a circular rápidamente entre los vecinos. Ante la situación, la vicepresidenta de la Unión Vecinal radicó la denuncia en el puesto policial de la zona, que se encuentra a pocos metros del lugar donde fue instalada la bandera. Además, varios vecinos dieron aviso al 911 para alertar sobre lo ocurrido.

Si bien hasta el momento no se conoce cuál fue la intención detrás de la colocación del emblema, vecinos señalaron que lo consideran una falta de respeto hacia los símbolos nacionales y hacia la comunidad del barrio.

