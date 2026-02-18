miércoles 18 de febrero 2026

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Ante la profunda caída del poder adquisitivo y la incertidumbre sobre la estabilidad laboral, la Unión Tranviarios Automotor decidió adherir al paro general que realizará la CGT. Un llamado a la unidad y la resistencia frente a una reforma laboral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció oficialmente su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) como respuesta al “cercenamiento de derechos laborales” que implica la reforma laboral impulsada desde el gobierno. La medida, que tendrá impacto en todo el transporte automotor, busca frenar la pérdida de salario real y exigir garantías para la estabilidad de miles de trabajadores del sector.

En el comunicado firmado por Roberto Fernández, secretario general de la UTA, se pone énfasis en que la situación actual es insostenible: “Los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral”. Frente a este panorama, el gremio sostiene que el paro es una “medida legítima de defensa colectiva” para preservar la dignidad del trabajo y la sustentabilidad del transporte público.

Además, desde la UTA remarcaron que la protesta no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino que representa el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse sus condiciones día a día. Por último, el sindicato convoca a una participación masiva, responsable y unificada en todo el país, para hacer escuchar la voz de los trabajadores frente a las políticas que amenazan sus derechos.

El comunicado:

image
