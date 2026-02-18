Tenía 19 años, y murió por comer de la basura

Una joven de 19 años falleció en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, luego de consumir comida de la basura. La víctima había sido ingresada en el Hospital Zonal el pasado 6 de febrero con un cuadro de sepsis y, tras permanecer en la Unidad de Terapia Intensiva, murió este lunes.

El caso ha revelado una situación de extrema vulnerabilidad social, ya que tanto la joven fallecida como tres de sus hermanos, de 3, 8 y 13 años, presentaban un avanzado estado de desnutrición. Actualmente, los tres menores permanecen internados bajo monitoreo médico permanente, aunque las autoridades sanitarias informaron que ya se encuentran fuera de peligro.

La precariedad de la familia también se manifestó en la falta de documentación; la joven fallecida no poseía Documento Nacional de Identidad (DNI) porque sus padres nunca acudieron al Registro Civil para inscribirla, lo que generó complicaciones administrativas para realizar los trámites del sepelio. Por su parte, la madre de los jóvenes también recibió atención médica el 8 de febrero, siendo estabilizada y dada de alta poco después.

