miércoles 18 de febrero 2026

Postura oficial

En San Juan, no descartan descontar el día a los docentes que adhieran al paro nacional

Silvia Fuentes señaló que, si bien la protesta es de carácter nacional, la decisión final sobre las quitas salariales dependerá de una reunión con el Ministro de Hacienda. Calificó la medida de fuerza como una acción "partidaria".

Silvia Fuentes, ministra de Educación de San Juan.

En San Juan este miércoles arrancó el ciclo lectivo y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, se refirió a la jornada de protesta nacional prevista para este jueves y no descartó el descuento del día para aquellos docentes que decidan sumarse a la medida de fuerza. La funcionaria orreguista afirmó, en rueda de prensa, que la resolución administrativa sobre los salarios aún no ha sido definida y requiere de una instancia de diálogo con su par de Economía y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

Al ser consultada sobre si se aplicará la quita salarial a quienes no asistan a las aulas, la ministra respondió que "no lo sé, eso lo tendremos que hablar con el ministro de Hacienda porque la verdad que todavía no lo hemos conversado", aunque matizó su postura al agregar que, al tratarse de una medida de alcance federal, "es algo nacional, la verdad que nosotros específicamente creeríamos que no sería correcto".

La medida de fuerza que genera tensión en la provincia es una convocatoria nacional de CTERA a la que adhiere el gremio local UDAP, según confirmó en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN la secretaria General, Patricia Quiroga. El paro se da en un contexto de movilización hacia el Congreso de la Nación para expresar el rechazo al proyecto de reforma laboral y denunciar el ajuste en la educación pública y el desfinanciamiento del sector que impulsa la gestión de Javier Milei. Entre los reclamos principales se destacan la defensa de los derechos previsionales, la exigencia de salarios dignos en paritarias libres y la protección del derecho social a la educación de las infancias.

A pesar de la validez de los reclamos a nivel federal, la ministra Fuentes fue crítica respecto a la adhesión de los docentes sanjuaninos en este momento del calendario escolar. Según su visión, la protesta tiene un trasfondo que excede lo educativo, afirmando que "mañana hay un paro pronosticado por los gremios; bueno, es partidario, es política de los gremios, deberían ir los secretarios gremiales, los que tienen licencia gremial, nuestros docentes no deberían tener por qué no estar en la escuela".

Paritaria, el viernes

La ministra Fuentes confirmó que este viernes se retomará el diálogo paritario con los gremios docentes con el objetivo de dar continuidad a las negociaciones iniciadas la semana anterior. Según expresó la funcionaria, la expectativa oficial es alcanzar un punto de encuentro que resulte sostenible para las arcas provinciales pero que, al mismo tiempo, atienda las necesidades del sector educativo: "seguiremos dialogando, intentando siempre llegar a un acuerdo, un equilibrio de la provincia". Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer el sistema a través de la mejora de las condiciones de sus integrantes, manifestando su compromiso de "seguiremos tratando de mejorar el sector y, por supuesto, siempre mejorar a los docentes que son realmente lo que necesitamos hoy".

Respecto a la definición de la oferta salarial que se presentará en la mesa, Fuentes aclaró que la propuesta técnica depende de la coordinación con la cartera económica, señalando que "la propuesta siempre la da el ministro de Economía, eso no lo puedo decir yo, lo maneja el ministro de Hacienda". No obstante, la ministra enfatizó que la instrucción del gobernador es mantener un acompañamiento integral que trascienda lo estrictamente salarial, incluyendo aspectos pedagógicos y de infraestructura. "Vamos a seguir siempre dialogando en este mismo camino que hemos iniciado desde el primer momento. Es un pedido del gobernador y lo vamos a seguir haciendo contundentemente", destacó.

Temas
