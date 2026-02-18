San Juan compartió sus sabores en el corazón de Buenos Aires

La Feria GustAR, el evento que reúne lo mejor del patrimonio gastronómico argentino, contó con la destacada participación de empresas sanjuaninas durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero. Organizada por la secretaría de Turismo y Ambiente, la secretaría de Cultura y la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la propuesta ofreció dos jornadas a puro sabor, música y cultura en la explanada del Palacio Libertad (ex Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento), ubicado en Sarmiento 151, CABA.

Desde las 18 hasta las 22 horas, vecinos y turistas pudieron recorrer la feria que reunió a productores y elaboradores de alimentos regionales de todo el país. En representación de la provincia cuyana, los asistentes disfrutaron en loa stands de reconocidas firmas sanjuaninas como Natural Gourmet, La Otomana, Doña Arletti, El Nono Luis y Sierras Azules, que acercaron lo mejor de su producción típica.

La oferta culinaria fue tan variada como tentadora: frutos secos, dulces regionales, alfajores artesanales, quesos, chacinados, helados, infusiones y empanadas tomaron parte de una amplia vidriera de sabores que invito a degustar y adquirir productos representativos de las distintas regiones argentinas. Varias de estas especialidades cuentan con el sello de Indicación Geográfica (IG), que certifica su calidad y origen.

image

La programación musical acompañó cada jornada con ritmos para todos los gustos: rock, pop, cumbia, baladas y reggaetón estarán a cargo de bandas y solistas que aportarán ritmo y energía, generando el clima ideal para compartir en pareja o en familia en el marco de la celebración por el Día de los Enamorados.

La Biblioteca Móvil de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) instalo un espacio de lectura para todas las edades, sumando una dimensión cultural que complementa la experiencia gastronómica y musical.

El evento permitió que grandes y chicos disfrutaran de dos noches inolvidables donde los sabores de San Juan y de todo el país se dieron cita en el centro porteño.

FUENTE: Sí San Juan