miércoles 18 de febrero 2026

Vidriera internacional

El vino sanjuanino brilló en la Wine Paris 2026

La industria vitivinícola local junto a la del resto del país desembarcó en la capital francesa para mostrar su excelencia en la feria más influyente del sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la participación de 25 bodegas de San Juan, Mendoza y Salta, la industria vitivinícola argentina desembarcó en la capital francesa para mostrar su excelencia en la feria más influyente del sector.

El evento, que se desarrolló del 9 al 11 de febrero, consolidó la presencia argentina en el mercado premium internacional.

Según informaron oficialmente, la delegación argentina en Wine Paris & Vinexpo 2026 no solo exhibió la diversidad geográfica y productiva del país, sino que también reforzó su estrategia de internacionalización.

image

Con el apoyo de organismos públicos y privados, las bodegas locales participaron en rondas de negocios, captaron tendencias y afianzaron vínculos en un escenario que reunió a más de 4.600 expositores y 50.000 profesionales de todo el mundo.

La presencia federal, que incluyó a Bodega Putruele y Antigua Bodega por San Juan, se enmarca en una hoja de ruta que ya dio frutos en 2025 con hitos como Vinexpo Explorer Mendoza y el acuerdo con Wines of Argentina, posicionando al vino como un sector clave para la generación de divisas, destacaron desde el Ministerio de la Producción sanjuanino.

