El vino sanjuanino brilló en la Wine Paris 2026

Con la participación de 25 bodegas de San Juan , Mendoza y Salta , la industria vitivinícola argentina desembarcó en la capital francesa para mostrar su excelencia en la feria más influyente del sector.

Video ¡Se picó el clásico! Una sanjuanina se enfrentó a un notero mendocino y defendió el vino local

Lo dicen los astros ¿Naciste para catar?: estos son los signos que más disfrutan de un buen vino

El evento, que se desarrolló del 9 al 11 de febrero, consolidó la presencia argentina en el mercado premium internacional.

Según informaron oficialmente, la delegación argentina en Wine Paris & Vinexpo 2026 no solo exhibió la diversidad geográfica y productiva del país, sino que también reforzó su estrategia de internacionalización.

image

Con el apoyo de organismos públicos y privados, las bodegas locales participaron en rondas de negocios, captaron tendencias y afianzaron vínculos en un escenario que reunió a más de 4.600 expositores y 50.000 profesionales de todo el mundo.

La presencia federal, que incluyó a Bodega Putruele y Antigua Bodega por San Juan, se enmarca en una hoja de ruta que ya dio frutos en 2025 con hitos como Vinexpo Explorer Mendoza y el acuerdo con Wines of Argentina, posicionando al vino como un sector clave para la generación de divisas, destacaron desde el Ministerio de la Producción sanjuanino.