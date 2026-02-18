miércoles 18 de febrero 2026

Medida

El Gobierno convoca a las autoridades de Fate a una audiencia tras el anuncio del cierre

La Secretaría de Trabajo programó una reunión virtual para el mediodía. “Espero que tengan todo en regla”, sostuvo una voz oficialista.

Por Agencia NA
image

El Gobierno Nacional convocó a través de la Secretaría de Trabajo a una audiencia virtual con las autoridades de la empresa argentina fabricante de neumáticos Fate, que anunció el cierre de la planta, y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Según trascendió, la reunión está programada para las 12.30, de manera virtual, con el objetivo de “mediar” en el procedimiento luego de que la firma anunciara su cierre definitivo de manera inmediata, lo que implica el despido de 920 empleados.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

En Casa Rosada le bajaron el precio al cierre, aunque advirtieron a la familia Madanes Quintanilla por los procesos regulares. “Espero que tengan todo en regla. Si no el Gobierno va a actuar”, prometió una importante fuente con acceso al despacho presidencial a la Agencia Noticias Argentinas.

La noticia tuvo lugar esta mañana, luego de que la compañía hiciera público un comunicado en el que precisó que "a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires".

Mientras los medios de comunicación notificaban el anuncio, el presidente Javier Milei recibía este miércoles por la mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos.

Temas
Dejá tu comentario

