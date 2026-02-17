Desde hace 25 años, Bataller propone mirar a San Juan a través de La Ventana

“Señoras y señores comienza el programa de todos los sanjuaninos”… dice la voz inconfundible de Juan Carlos Bataller para anunciar La Ventana, un clásico de la televisión local que este 2026 cumple 25 años.

El nuevo ciclo comienza el miércoles 18 de febrero a la hora 21 por Telesol , el magazine que ya es el de más larga vigencia en horario central de la televisión local, al aire diez meses al año, con la misma conducción.

Su creador comentó que este ciclo encierra dos hechos poco comunes ya que no sólo cumple sus bodas de plata sino que, en el transcurso de este año, se alcanzarán las 5.000 emisiones lo que lo transforma en un programa sin antecedentes entre los que se emiten diariamente.

Los inicios

Desde el primer programa su contenido fue diseñado para ser informativo, pero “también para aprender, emocionarse, indignarse por ciertas cosas que nos pasan, valorar a nuestros artistas, compartir los éxitos de cada sanjuanino y, sobre todas las cosas, sentir siempre la palpitación de un corazón absolutamente sanjuanino”, señaló Bataller.

image

En 1996 La Ventana se emitió por primera vez con la conducción de Juan Carlos Bataller. El programa se emitía por TVO y contaba con la colaboración periodística de Marcela Podda, Delfor Pérez y la voz en off de Laura Cobos.

Se realizaba una vez por semana, pero ya mostraba muchas de las características que hoy mantiene con notas en vivo y recitales.

El actual formato de emisión diaria de lunes a viernes comenzó en 2001 en Canal 5 Telesol, producido por Solaura S.R.L., con la co-conducción de Juanca Bataller Plana.

Las premisas del compre sanjuanino, productos de San Juan, letras y artes locales, los pioneros, junto a la revalorización de la historia de la provincia han sido sus pilares.

Desde su inicio, el programa consiguió atrapar a los sanjuaninos con sus concursos de intérpretes primero y de canciones después, y también con el concurso de preguntas y respuestas para estudiantes.

image

“Poco a poco La Ventana fue transformándose en una cita indispensable para miles de familias que cada noche se informaban, se entretenían con los juegos que marcaron toda una época (metegol, tejo, truco) o seguían los concursos”, señaló su conductor.

Los primeros tres años el programa se realizaba en los jardines de El Nuevo Diario, y desde el año 2004 las emisiones comienzan a hacerse desde Telesol.

Cada año La Ventaba se renovaba con una escenografía distinta y actualizando los concursos y entretenimientos que acompañaban “una propuesta periodística absolutamente sería y abierta a todos los sectores”.

Ese contenido lo hizo merecedor de ser declarado por la Cámara de Diputados como Programa de Interés Legislativo; de Interés Educativo por el Ministerio de Educación; de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura y Turismo; y distinguido por la mayoría de los municipios.

“La Ventana ha propiciado acciones solidarias y ha entretenido sin golpes bajos a una gran audiencia que pudo informarse con amplitud, contar con análisis no condicionados, presenciar los debates más acalorados sobre temas urticantes y también conocer el lado humano de sus más encumbrados dirigentes”, señalaron sus conductores.

image

El programa también ha recibido premios nacionales y provinciales, entre los que puede mencionarse el Mercurio de Oro, el premio Planeta, la Cinta Azul de la Popularidad, el Santa Clara de Asís y el premio Mercedario, varios de ellos alcanzados en distintas oportunidades. Además su tarea fue señalada “con beneplácito por el Congreso de la Nación”.

La lista de personajes que pasaron por alguno de sus programas es interminable: los expresidentes Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Funcionarios y legisladores nacionales como Patricia Bullrich, Daniel Scioli, Axel Kicillof, Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Balza, Eugenio Zaffaroni; Darío Betancourt, Julio Conte-Grand.

Jorge Taiana, los hermanos Rodríguez Saá, Julio Cobos, entre otros.

image

Y muchos otros de la cultura y el espectáculo: Pamela David, Rony Vargas, Mario Pereyra, Nito Mestre, Patricia Bullrich, Araceli Bellota, Franco Simone, Carlos Torres Vila, Marcos Aguinis, Hugo Yaskin, Víctor De Genaro, José Antonio Bordón, Pedro y Pablo, integrantes de Los Chalchaleros, Antonio Salonia, Rodolfo Terragno, Jorge Asís, Mariano Mores, Jaime Torres, Luis Landricina, Tomás Bulat y años después su hijo Santiago.

Juan Pablo Feinman, Santiago Kovadloff, Vitillo Ábalos, Patricia Sosa, Doña Jovita, Julio Grondona, Jaime Torres, Palito Ortega, Flaco Pailos, Marta Minujin, Beatriz Salomón, Edda Bustamante, Ingrid Grudke, y muchos más.

“Todos los gobernadores, ministros, cortistas, legisladores nacionales y muchos provinciales, empresarios, dirigentes de todo tipo de instituciones, artistas, deportistas, todo ellos creadores de estos 25 años”, señalaron.

También se produjeron documentales como “Las últimas voces del terremoto”, “San Juan tres momentos”, “Motín en la cárcel”; y los ciclos Parece que fue ayer y Qué hiciste con tu vida.

La Ventana tuvo transmisiones desde los lugares más insólitos como la Antártida, las Islas Malvinas, el cruce de los Andes o la mina Veladero.

Hoy, además de Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller Plana, el programa cuenta con la participación periodística de Patricia Moreno, Mariano Eiben, y Johana Icasati, la edición general de Luciano Bataller y la participación de destacados columnistas especializados en distintas temáticas.

“Nada de lo que pasa en San Juan o por San Juan es ajeno a La Ventana, el programa de todos los sanjuaninos desde hace 25 años”.

image

Fuente: Destino San Juan