Seguridad y obras

El 2026, un año clave para terminar con la superpoblación de la cárcel de San Juan

El director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, detalló que con la finalización del Sector 6 y la habilitación de nueva infraestructura ya construida, la provincia logrará nivelar la capacidad de alojamiento tras años de excedentes.

Por Miriam Walter
El sector 5, inaugurado en septiembre de 2025, todavía no se empieza a usar.&nbsp;

El sistema penitenciario de San Juan se encamina este año a cerrar una larga historia de drama por el espacio físico. Actualmente, el Penal de Chimbas alberga a una población general de 1.850 internos, una cifra que tuvo picos de hasta 1.940 personas en periodos recientes. Este escenario de superpoblación se agudizó tras el esfuerzo provincial por descomprimir las comisarías, que llegaron a tener más de un centenar de condenados en condiciones no aptas para el cumplimiento de penas. En este esquema de presión territorial, los 130 internos bajo jurisdicción federal también juegan un rol logístico, ya que su permanencia ocupa actualmente el equivalente a dos pabellones que podrían destinarse a la población local.

La respuesta del Estado para revertir el excedente de internos se divide en tres frentes de obra que sumarán entre 500 y 600 nuevas plazas al sistema. En la actualidad, el Sector 5 y el novedoso sistema modular ya tienen sus estructuras edilicias terminadas e inauguradas, pero se encuentran en una fase de equipamiento técnico y mobiliario que se espera culminar durante el primer semestre de este 2026.

image
Así se ven los inéditos módulos que están equipándose para ser usados por los presos en el Penal de Chimbas. El sistema es inédito.

Así se ven los inéditos módulos que están equipándose para ser usados por los presos en el Penal de Chimbas. El sistema es inédito.

El director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, detalló que este proceso de equipar implica dotar a los edificios de mesas, sillas para los salones de usos múltiples, espacios para visitas y oficinas para los equipos profesionales. El funcionario argumentó que estos avances son indispensables para la operatividad. Señaló que con estas nuevas estructuras podrán "bajar la superpoblación penal y poder nivelarla" para trabajar finalmente en una clasificación real de los internos.

El último eslabón de este plan de expansión es el Sector número 6, cuya licitación está prevista para lanzarse entre este mes y marzo. Se trata de una obra con un plazo de ejecución estimado de entre un año y medio y dos años, lo que sitúa al 2026 como la fecha en la que San Juan completará el 90% de la ocupación de las hectáreas disponibles en el predio de Chimbas. Según Suárez, la importancia de este sector es clave porque permitiría dejar al penal con el espacio "nivelado" respecto a la cantidad de presos, evitando el cuello de botella que se producía cuando la capacidad teórica era de apenas 1.000 plazas frente a los casi 2.000 detenidos actuales. Esta obra marcaría el fin de las ampliaciones en el terreno actual, obligando a pensar a futuro en nuevos complejos independientes.

Un diseño adaptado a las nuevas exigencias judiciales

La urgencia por estas plazas no solo responde al número de internos, sino a la dinámica impuesta por el sistema acusatorio y las condenas por flagrancia, que generan un flujo constante de ingresos con penas cortas.

Suárez destacó que las nuevas estructuras vienen con un diseño superador a las antiguas, incluyendo oficinas de gabinete técnico en cada sector y sistemas de control mediante inteligencia artificial. El funcionario fundamentó la necesidad de estos espacios diferenciados al explicar que "no podés mezclar" a personas que vienen por condenas de pocos meses con aquellos que cumplen perpetua, por lo que el objetivo hacia 2026 es que "cada sector va a tener su propia autonomía con un equipo interdisciplinario para que pueda trabajar independientemente".

