Conmemoración

Orrego recordó a Sarmiento con un video por el 215° aniversario de su nacimiento

El gobernador Marcelo Orrego difundió una pieza audiovisual que repasa la vida y el legado de Domingo Faustino Sarmiento, desde su infancia en San Juan hasta su presidencia, y destaca su huella profunda en la Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, compartió en sus redes sociales un video conmemorativo por el 215° aniversario del nacimiento del prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras más influyentes de la historia argentina.

La pieza audiovisual repasa distintos momentos de la vida del expresidente, desde su nacimiento en San Juan en 1811, en brazos de su madre Doña Paula Albarracín, hasta su formación intelectual, su carrera política y su papel central en la construcción del sistema educativo nacional.

El video culmina con un mensaje que resume el legado del sanjuanino: “Un sanjuanino que dejó una huella profunda en la Argentina”, en alusión al impacto duradero de sus ideas y su obra en el país.

