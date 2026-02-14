Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

En el corazón del desarrollo cannábico de San Juan , la empresa estatal CANME busca la eficiencia productiva. Si bien la atención suele centrarse en las flores por su contenido de cannabinoides, la novedad es que los investigadores pusieron el ojo sobre una parte de la planta históricamente relegada: las raíces. Esta iniciativa busca transformar lo que antes era un residuo en un recurso valioso, permitiendo un aprovechamiento total de la biomasa cultivada en suelo sanjuanino.

Las raíces de cannabis se presentan como una frontera científica prometedora debido a su composición química única. A diferencia de las flores, poseen niveles insignificantes de THC o CBD, pero son ricas en otros compuestos como la friedelina y el epifriedelanol. Históricamente, estas partes de la planta han sido valoradas por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para tratar diversas afecciones físicas. Entre sus aplicaciones más destacadas se encuentra el uso tópico, donde raíces crudas, en jugo o procesadas con grasa se aplican para aliviar quemaduras, irritaciones de la piel y dolores articulares. También se estudian sus beneficios en forma de infusiones o tés para abordar problemas digestivos, cólicos abdominales y para colaborar en la depuración del hígado. Incluso tras la cosecha, las raíces ofrecen alternativas de procesamiento para la creación de ungüentos o pueden ser reintegradas al suelo mediante el compostaje para devolver nutrientes vitales.

image

El predio Campo Grande del Acequión: el motor de la investigación aplicada

El epicentro de estos avances es el predio Campo Grande del Acequión, donde CANME San Juan desarrolla estrategias para fortalecer la investigación aplicada y la validación de variedades nacionales adaptadas al territorio provincial, según destacó en diáologo con TIEMPO DE SAN JUAN el presidente de la entidad, Gonzalo Campos.

Bajo la coordinación del Área de Producción liderada por el ingeniero agrónomo Diego Molina, el predio funciona como un laboratorio a cielo abierto donde se ejecutan tareas sistemáticas estructuradas en dos líneas estratégicas principales. Por un lado, se trabaja en la línea de cannabis medicinal, con foco en el desarrollo de flores para la obtención de aceite full spectrum, optimizando la calidad y el rendimiento según el clima local. Ya hay aceite en venta en farmacias locales. Por otro lado, se avanza en una línea de cáñamo industrial con un enfoque multipropósito que contempla no solo el aprovechamiento de la fibra, sino también la valorización de las flores como un subproducto con potencial medicinal.

La labor en el Acequión no se realiza de forma aislada, sino mediante un esquema colaborativo que integra al personal técnico de la empresa con actores de renombre como el obtentor genético Alejandro Herrera y un equipo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires encabezado por el ingeniero agrónomo Daniel Sorlino.

En los ensayos actuales se analizan variables claves como la determinación de las épocas óptimas de siembra, el análisis de las densidades de cultivo y el ajuste de técnicas de manejo agronómico para maximizar la sostenibilidad y el rendimiento, según informo Campos.

Este trabajo conjunto con universidades y el INTA permite generar evidencia técnica local y reducir la dependencia de variedades externas, posicionando a San Juan como una referencia regional en investigación aplicada. Las tareas desarrolladas en este predio consolidan un modelo de producción eficiente que no solo busca el éxito económico, sino también un impacto social positivo mediante el fortalecimiento de la soberanía productiva nacional.

image

El horizonte del cáñamo

En octubre de 2025, CANME obtuvo la licencia de la agencia nacional ARICCAME para iniciar formalmente el trabajo con cáñamo industrial en la provincia. Tras meses de gestiones y un cambio en su objeto social, la compañía se dedicó entonces a preparar el terreno en el predio Campogrande en Sarmiento, para dar inicio a los primeros cultivos experimentales. Estos ensayos, utilizaron inicialmente genéticas provenientes de Mendoza y cuentan con el trabajo de especialistas agronómicos. La meta es determinar el manejo técnico adecuado y la densidad de siembra óptima para el suelo sanjuanino.

La incursión en este sector es estratégica, ya que permite a San Juan diversificar su matriz productiva frente al estancamiento que sufrió el desarrollo del cannabis medicinal comercial debido a cambios en el contexto nacional. El cáñamo representa una oportunidad industrial de gran alcance por su versatilidad para la fabricación de textiles, materiales de construcción, papel, alimentos y cosméticos, entre otros productos. Al abrir este nuevo espectro, la provincia no solo busca una alternativa opcional a la industria existente, sino también sentar las bases para un modelo de negocios que permita atraer inversores y sacar provecho integral a la planta.

Los resultados de esta etapa de investigación serán fundamentales para analizar el comportamiento del cultivo y la calidad de los productos resultantes, como la fibra y la concentración de CBD en las flores. Gracias a que la empresa ya cuenta con certificaciones en buenas prácticas agrícolas y cultivo orgánico, San Juan se encamina hacia la consolidación de una nueva industria generadora de puestos de trabajo y beneficios económicos regionales..