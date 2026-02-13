Encuentro frustrado de therians en Albardón: qué opinan los sanjuaninos sobre la nueva moda

El primer encuentro de therians en Albardón, que había circulado en redes sociales durante los últimos días, finalmente no se realizó. La información que se difundió no provenía de ninguna página oficial que verificara que el evento se iba a llevar a cabo.

El clima Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

Tiempo de San Juan habló con personal que estaba en el lugar organizando todo para otro evento previsto, quien explicó que no había confirmación oficial sobre la llegada de los therians. “Había rumores, pero nada estaba confirmado. No teníamos aviso ni autorización para un encuentro de este tipo”, aseguró.

En cambio, en el parque sí se desarrollaron actividades previstas con anterioridad: las motokeras tenían un show y una premiación, mientras que la feria del lugar estaba en pleno funcionamiento, con familias y vecinos recorriendo los puestos.

A pesar de que el encuentro no se concretó, muchos adolescentes y jóvenes se acercaron al parque, motivados por la expectativa de ver a los therians. Tiempo de San Juan dialogó con varios de ellos, entrew ellos adultos y jóvenes, quienes comentaron si esperaban que el evento se realizara y qué opinaban de esta nueva tendencia juvenil. Algunos expresaron curiosidad y sorpresa, mientras que otros reconocieron no entender del todo de qué se trataba, aunque les llamaba la atención la repercusión que generaba en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2022478416088621117&partner=&hide_thread=false Therians en Albardón: el encuentro que no fue y el debate que se encendió en San Juan pic.twitter.com/j7j81tOGqH — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 14, 2026

Aunque finalmente no hubo reunión, la convocatoria dejó en evidencia el interés que despiertan estas tendencias entre los jóvenes y cómo las redes sociales logran movilizar expectativas en la provincia, aun cuando los eventos no se concretan.

FUENTE: https://www.tiempodesanjuan.com/san-juan/los-therians-ya-son-furor-san-juan-asi-reaccionaron-las-redes-el-fenomeno-juvenil-que-llegaria-la-provincia-n422737