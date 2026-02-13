Una pasión a prueba de lluvia: bajo un gran marco de público, el Safari puso primera con su tradicional largada simbólica

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los binomios que animarán la popular competencia de rally desfilaron por la rampa, en medio de una intensa lluvia. El público, entre paraguas y pilotos, se agolpó en el predio Coqui Quintana para alentar a los protagonistas y enloquecer con el ritmo de sus motores.
La lluvia no se detuvo ni un minuto. Aún así, el público se las ingenio para no dejar de escuchar el rugido de las "máquinas" que animarán el Safari tras las Sierras. Con camperas rompeviento, paraguas y pilotos, debajo de carpas improvisadas, el público se agolpó en el predio Coqui Quintana para vivir y disfrutar de la largada simbólica de la popular competencia de rally, que pondrá oficialmente primera el sábado y contará con la participación de más de 90 binomios de todo el país.