sábado 14 de febrero 2026

Valle Fértil

Una pasión a prueba de lluvia: bajo un gran marco de público, el Safari puso primera con su tradicional largada simbólica

Los binomios que animarán la popular competencia de rally desfilaron por la rampa, en medio de una intensa lluvia. El público, entre paraguas y pilotos, se agolpó en el predio Coqui Quintana para alentar a los protagonistas y enloquecer con el ritmo de sus motores.

Por Guido Berrini
La lluvia no se detuvo ni un minuto. Aún así, el público se las ingenio para no dejar de escuchar el rugido de las "máquinas" que animarán el Safari tras las Sierras. Con camperas rompeviento, paraguas y pilotos, debajo de carpas improvisadas, el público se agolpó en el predio Coqui Quintana para vivir y disfrutar de la largada simbólica de la popular competencia de rally, que pondrá oficialmente primera el sábado y contará con la participación de más de 90 binomios de todo el país.

