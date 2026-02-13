Una pasión a prueba de lluvia: bajo un gran marco de público, el Safari puso primera con su tradicional largada simbólica

La lluvia no se detuvo ni un minuto. Aún así, el público se las ingenio para no dejar de escuchar el rugido de las "máquinas" que animarán el Safari tras las Sierras. Con camperas rompeviento, paraguas y pilotos, debajo de carpas improvisadas, el público se agolpó en el predio Coqui Quintana para vivir y disfrutar de la largada simbólica de la popular competencia de rally, que pondrá oficialmente primera el sábado y contará con la participación de más de 90 binomios de todo el país.