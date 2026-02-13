Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Rodrigo Cid , el joven adinerado sanjuanino que fue noticia por un sinfín de hechos delictivos , volvió a sentarse en el banquillo de los acusados. El pasado 11 de febrero fue detenido tras ser denunciado por su propio hermano, quien manifestó que Cid le propinó una trompada en la cara y amenazó de muerte a él y a toda su familia.

Increíblemente, este hecho ocurrió al poco tiempo de cumplir su condena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva, impuesta el pasado 2 de noviembre de 2022 por el sistema de Flagrancia.

Cumplió su pena completa el pasado 2 de enero de 2026 y, un mes después, ocurrió este nuevo hecho de violencia. Según la denuncia radicada por el hermano en la UFI CAVIG, Rodrigo Cid lo llamó el pasado 5 de febrero y expresó: “Me estoy por ir a tu casa para darte un tiro a vos, a tu esposa y a tu hijo”. La víctima cortó la llamada de inmediato y le envió un mensaje diciéndole que no lo molestara y que le avisara si necesitaba algo.

Ese mismo día, pero horas después, el denunciante fue hacia el barrio privado de Santa Lucía donde vive su hermano porque tenía que arreglar unos trámites por unas propiedades. Aprovechando la situación, se acercó a la casa de Rodrigo para saber cómo estaba. Sin embargo, Rodrigo Cid no tomó de buena forma esta visita: se abalanzó contra él y le dio una trompada en la cara, provocándole un corte a la altura de la nariz y en una de sus cejas. Allí, supuestamente, Rodrigo volvió a decirle: “Te voy a matar”.

Un guardia de seguridad del complejo y un obrero que trabaja con el damnificado tuvieron que intervenir para separarlos. Minutos después, llegó personal policial y calmó la situación, según explicaron el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio de la UFI CAVIG.

El abogado defensor de Cid, el doctor Federico Zeballos, manifestó que su cliente se encuentra totalmente solo y que su problema radica en el consumo de drogas. Dijo que Cid fue diagnosticado en 2025 con un trastorno de adicción con recaída aguda. A pesar de que el imputado tiene familia en la provincia, nadie se hace cargo de él; es más, el letrado fue notificado como familiar cuando se realizó la detención formal el pasado 11 de febrero.

La Fiscalía solicitó que Rodrigo Cid quedara con prisión preventiva, ya que corre riesgo la investigación si está en libertad, sumado al amplio prontuario en su contra. La defensa, sin argumentos legales sólidos, solicitó que su cliente fuera enviado a un hospital para tratar su enfermedad.

Ante la falta de argumentación legal y tras un llamado de atención de la jueza Mabel Moya al defensor, la magistrada resolvió imputar a Rodrigo Cid por amenazas agravadas (tres hechos) y lesiones leves. Además, dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses en la Comisaría 29na y solicitó que profesionales de la OMA lo evalúen para confirmar si puede permanecer detenido allí.

En 2022, Rodrigo Cid fue noticia y condenado

Rodrigo Cid, un joven de 24 años conocido en la provincia por su condición económica y su historial de causas penales, fue condenado nuevamente por la Justicia y cumplió prisión efectiva tras un acuerdo judicial alcanzado en Flagrancia.

El caso se originó el 27 de septiembre pasado, cuando Cid protagonizó un choque con su camioneta en Chimbas. Al ser asistido tras el accidente, la Policía encontró un arma de fuego, munición y una dosis de cocaína entre sus pertenencias.

En la audiencia, la Fiscalía y la defensa acordaron un juicio abreviado que fue homologado por el juez. Cid fue condenado a 6 meses de prisión efectiva por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Además, el juez revocó dos sentencias previas que estaban en suspenso y unificó las tres penas, determinando un total de 3 años y 2 meses de cumplimiento efectivo.

Durante el proceso también se realizaron evaluaciones psiquiátricas y psicológicas en el Hospital General Julieta Lanteri. Los profesionales concluyeron que Cid comprende la criminalidad de sus actos, pero señalaron rasgos de personalidad antisocial, adicción a estupefacientes y dificultades para aceptar normas sociales.

La Justicia ordenó seguimiento de su salud y adicciones mientras cumple la pena en el penal de Chimbas y dispuso la destrucción del arma incautada.