El caso de Cecilia Román suma capítulos: hay denuncia y piden pericias en la farola que causo la descarga eléctrica

El caso de Cecilia Román suma un capítulo judicial. Su abogado, Francisco Montes , confirmó que ya fue presentada la denuncia penal tras la descarga eléctrica que sufrió la deportista en Pocito durante las intensas lluvias del 31 de enero cuando caminaba junto a su hija y adelantó que solicitaron pericias técnicas sobre la farola involucrada.

Tremendo "Pensé que se acababa todo", el estremecedor relato de Cecilia Román tras salvarse de morir electrocutada: ya hizo la denuncia penal

Según explicó Montes a Tiempo de San Juan , la presentación incluye “una serie de medidas investigativas preliminares” destinadas a determinar responsabilidades. En ese sentido, indicó que el objetivo es establecer “quién es la persona responsable, quién autorizó la colocación de la farola y quién emitió el certificado”.

Montes remarcó que la investigación buscará precisar las causas técnicas del episodio. “Hemos pedido que se examine por un perito, que determine cuál pudo haber sido la causa”, detalló. Entre las hipótesis, mencionó posibles fallas en la instalación eléctrica: “Por ahora no sabemos si no tenía conexión a tierra, si la tierra era defectuosa o dañada”.

En cuanto al estado de salud de Román, el abogado señaló que atraviesa un proceso de recuperación bajo tratamiento kinesiológico. “Está en proceso de recuperación, con tratamiento quinesiológico. Obviamente no puede desarrollar con normalidad la actividad física”, explicó. Además, subrayó la gravedad del cuadro en términos médicos-legales: “Estamos hablando de lesiones graves por el tiempo de recuperación”.

De acuerdo con el letrado, la rehabilitación demandaría al menos un mes antes de retomar la normalidad física. Mientras tanto, la defensa anticipó que el estado de salud de la damnificada también formará parte del análisis judicial dentro de la causa.

La pericia sobre la luminaria será una de las medidas clave para esclarecer el hecho y determinar si existieron irregularidades técnicas o administrativas en la instalación.