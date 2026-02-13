viernes 13 de febrero 2026

Financiamiento

Lundin consiguió respaldo por U$S 4.500.000.000 para avanzar con el cobre de Vicuña en San Juan

La minera Lundin anunció que consiguió el apoyo de 17 bancos y prestamistas para financiar el proyecto sanjuanino. Los detalles.

Por Elizabeth Pérez
La canadiense Lundin Mining Corporation anunció que recibió el compromiso de 17 prestamistas y bancos que están dispuestos a financiar con hasta 4.500 millones de dólares a la minera para que desarrolle el proyecto sanjuanino Vicuña. En el comunicado dirigido a sus inversores, los compromisos están sujetos a la firma de la documentación definitiva, pero significan un alivio financiero.

El esquema será escalonado. Del total comprometido, la empresa minera tendrá acceso inicial a 2.250 millones de dólares. Luego, al cumplir determinadas condiciones, la línea se ampliará a 3.500 millones y, una vez aprobada la Fase 1 del Proyecto Vicuña, llegará al total de 4.500 millones. Además, el vencimiento se extenderá hasta 2031.

En San Juan no brindaron mayores precisiones sobre el anuncio y señalaron que se trata de información dirigida al mercado inversor. Tampoco se aclaró a que se refiere la Fase 1 del proyecto.

El Proyecto Vicuña se conformó tras el Joint Venture entre Lundin y BHP e integra a Josemaría, que ya cuenta con autorización ambiental en la provincia, y Filo del Sol.

Hasta hace poco se hablaba de que la Fase 1 estaba vinculada a Josemaría, pero ahora se espera que la empresa detalle formalmente cómo se estructurarán las distintas etapas del desarrollo del proyecto integrado.

El comunicado

Teitur Poulsen, director financiero de la minera, sostuvo que la ampliación de la línea de crédito “es una de las piedras angulares para avanzar en el Proyecto Vicuña” y remarcó que la empresa apunta a convertirse en uno de los diez principales productores mundiales de cobre.

Estiman que cuando el proyecto Vicuña esté en plena operación producirá más de 500.000 toneladas anuales de cobre en San Juan.

El ejecutivo destacó además el respaldo de 12 prestamistas actuales y la incorporación de cinco nuevos bancos. También señaló que, mientras continúan trabajando con BHP para optimizar la estrategia de financiamiento, esta ampliación fortalece la flexibilidad financiera de la empresa.

Según indicó, esto permitirá financiar su parte del proyecto y, al mismo tiempo, mantener distribuciones anuales a los accionistas por 220 millones de dólares.

El 23 de enero pasado, Lundin anticipó que en el primer trimestre de 2026 finalizará un informe técnico integrado que definirá el plan de desarrollo completo del distrito Vicuña.

Ese documento incluirá estimaciones actualizadas de recursos minerales para Josemaría y Filo del Sol y será clave para la futura decisión de inversión.

