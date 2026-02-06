La mina de oro Hualilán se compromete a crear más empleo en Calingasta: cuántos puestos serán

Casposo, la mina de oro y plata que operó fuerte en Calingasta ahora procesara el oro proveneinte de la mina ullunera Hualilán.

La minera Golden Mining, que maneja el proyecto de oro Hualilán ubicado en Ullum anunció un compromiso concreto con Calingasta: además de inversiones millonarias prevé la creación de varias decenas de nuevos puestos de trabajo local en los tres años que procesará allí el mineral.

Hay que recordar que eso sucede en un escenario marcado por las tensiones que se produjeron en el departamento, donde autoridades municipales y algunos vecinos se opusieron a la logística del proyecto minero que incluía el paso de camiones cargados pro el casco urbano.

Si bien el yacimiento de Hualilán se encuentra en Ullum, el mineral será procesado en la planta de Casposo, ubicada en Calingasta. Esa definición convierte al departamento en una pieza clave del esquema productivo del proyecto, que pertenece al empresario Eduardo Elsztain, principal accionista de Hualilán y también propietario de la planta de procesamiento en Calingasta.

Lo cierto es que ahora la minera que es subsidiaria de Challenger Gold, prometió que durante los tres años que dure el procesamiento del mineral -entre 2026 y 2028- en Casposo realizará una inversión que superará los $11.832 millones y contratará 38 nuevos puestos de trabajo, además de impulsar obras y servicios complementarios que impactarán en la economía local. La inversión ya está en curso.

En cuanto al empleo, la minera ya cuenta con proveedores de Calingasta trabajando y tiene 20 puestos de trabajo entre mano de obra y profesionales.

Las inversiones

Entre las inversiones previstas se encuentra la construcción de un puente Bailey sobre le rio Los Patos, en un desvío por fuera del poblado, con un presupuesto estimado de $725 millones. A eso se suma la construcción de un playón de stock de mineral en Casposo, que implicará la inversión de $203 millones.

A esto se suma el movimiento económico en el departamento cordillerano que generará la provisión de alojamiento y comida para transportistas, con un impacto estimado de más de $37 millones para Calingasta. Eso no incluye el abastecimiento de combustible a todos los vehículos del proyecto, el cual prometen que se realizará con proveedores del propio departamento durante al menos tres años.

“Estas tareas forman parte de una etapa fundamental para consolidar el desarrollo operativo del proyecto, potenciando su impacto positivo en las comunidades mediante la contratación de servicios y mano de obra de la región”, explicó Sonia Delgado, presidenta ejecutiva de Golden Mining y directora ejecutiva de Challenger Gold.

El conflicto y el replanteo de la logística

El anuncio del compromiso con Calingasta se da en un contexto particular. La mina de oro sanjuanina ya debería estar produciendo, pero el inicio de las operaciones se demoró tras el rechazo de vecinos y autoridades municipales al paso de camiones por el casco urbano del poblado, una zona sensible donde se concentran la escuela, el hospital y el comercio local.

Esa oposición obligó a replantear por completo la logística del proyecto para el traslado del mineral desde Ullum hasta la planta de Casposo. Tras idas y vueltas, la Provincia autorizó la ejecución de un esquema alternativo que incluye la construcción de un desvío y la instalación de un puente Bailey en otro cruce, evitando el tránsito pesado por el centro del poblado y el puente existente.

La medida transitoria

Mientras avanzan esas obras, la empresa prevé realizar de manera transitoria, un transporte controlado con un número reducido de camiones por el puente actual, hasta que esté finalizado el camino definitivo. El informe oficial no brindó detalles sobre los plazos de estos trabajos.

Desde Hualilán remarcaron que el proyecto se desarrolla “bajo estándares técnicos y ambientales exigentes”, con el objetivo de compatibilizar la actividad minera con el desarrollo de las comunidades involucradas. En ese sentido, la apuesta por el empleo local y las inversiones en Calingasta aparece como una señal en busca de mayor consenso social en una etapa clave del proyecto.