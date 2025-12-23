Acuerdo clave en Calingasta: confirman que los camiones mineros de Hualilán no pasarán por la Villa y habrá un puente alternativo

Casposo, en Calingasta tiene la planta de procesamiento de mineral a la que llevará la produción de la mina Hualilán, en Ullum. Se llego a un acuerdo por el tránsito de camiones.

Tras meses de negociaciones, tensiones vecinales y cruces políticos de alto nivel, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero se confirmó que dio luz verde a un plan logístico que busca priorizar la convivencia social con la mineria en Calingasta .

Roberto Moreno , titular del área, informó que la empresa Challenger Gold ya cuenta con una alternativa aprobada para trasladar el mineral desde la mina Hualilán, en Ullum, hasta la planta de Casposo, en Calingasta, sin atravesar el casco urbano.

La Villa de Calingasta, fuera del paso de camiones

La resolución llega luego de que la propuesta inicial de la minera fuera rechazada por la autoridad ambiental. “A la empresa se le pidió que proponga alternativas de paso sin entrar en la villa de Calingasta”, explicó Moreno, al señalar que el proyecto original, que contemplaba el paso por el centro del pueblo, no fue aprobado por la Secretaría.

Para evitar el impacto en la zona urbana, se diseñó un esquema que incluye la construcción de un puente temporal tipo Bailey y una nueva vía de circulación. Esta alternativa permitirá que los camiones esquiven la zona poblada, tomando una traza paralela por la margen izquierda del río Los Patos hasta ingresar a una finca que conecta finalmente con la Ruta 149.

Un plan en dos etapas

Moreno explicó que la logística se ejecutará de forma gradual para no demorar la producción de la mina.

Fase inmediata: mientras se instala la infraestructura definitiva, la empresa fue autorizada a utilizar la Ruta 149 y el puente actual sobre el río Los Patos, aunque bajo condiciones estrictas. Se deberá realizar un estudio de carga inmediato, en coordinación con Vialidad Nacional, para determinar la capacidad estructural del puente, que tiene cerca de 40 años de antigüedad. Por el momento, se habilitó el inicio del transporte con una carga mínima de mineral.

Fase definitiva: se estima que la instalación del puente Bailey demandará alrededor de cinco meses. Una vez que esté operativo, el tránsito pesado se desviará en su totalidad por este nuevo paso alternativo.

La nueva ruta y la inversión privada

El nuevo camino por el que circularán los camiones será una obra que la empresa deberá construir desde cero. El proyecto contempla la colocación de un puente tipo Bailey para cruzar el río y luego un tramo de aproximadamente 1.700 metros que bordea el río Los Patos, para finalmente girar hacia el oeste y retomar la Ruta 412.

Al tratarse de un camino nuevo, aún no tiene denominación oficial, aunque contará con las especificaciones técnicas necesarias para el tránsito pesado. Como parte de la obra, además de la construcción de taludes, se aplicará sal Bischofita, un insumo utilizado en caminos mineros para reducir la emisión de polvo en suspensión.

Desde el Ministerio de Minería se enfatizó que, si bien la autoridad de aplicación evalúa y aprueba el impacto ambiental, tanto la definición técnica como los costos de estas alternativas corren por cuenta de la empresa.

En ese marco, Moreno recordó que las evaluaciones ambientales se renuevan cada dos años, lo que permite ajustar las rutas y la infraestructura en función de las necesidades del territorio y de la comunidad.

Con este acuerdo, se busca destrabar el desarrollo del proyecto Hualilán, garantizando que el avance de la actividad minera no afecte la tranquilidad de los habitantes de Calingasta.