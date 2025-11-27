jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El camino a Casposo

Hualilán: crece la expectativa por la definición de nuevas rutas para mover el mineral de Ullum a Calingasta

Con plazos corriendo y diferencias en las interpretaciones sobre la ruta original, la empresa Hualilán y el Gobierno buscan cerrar la traza definitiva para el transporte del mineral hacia la planta de Casposo.

Por Elizabeth Pérez
Operaciones en Hualilán:&nbsp; el proyecto aurífero que debe definir la nueva ruta de transporte hacia Casposo antes del vencimiento del plazo oficial.

Operaciones en Hualilán:  el proyecto aurífero que debe definir la nueva ruta de transporte hacia Casposo antes del vencimiento del plazo oficial.

La discusión por la definición de las rutas que utilizará la empresa Hualilán para trasladar su mineral desde Ullum hasta la planta de Casposo, en Calingasta, está en etapas decisivas. En el Gobierno y en la compañía admiten que crece la expectativa por la presentación en las próximas horas de caminos alternativos que permitan completar el esquema logístico autorizado mediante una adenda ambiental.

Lee además
Tras más de seis años, la planta Casposo volvió a producir oro en Calingasta: más de 200 empleos y la jugada con la futura mina Hualilán, en Ullum.
Informe de Austral Gold

Calingasta vuelve a tener oro: Casposo retoma la producción y abre paso a Hualilán
Casposo, en Calingasta (izquierda) y Hualilán, en Ullum; tienen un acuerdo estratégico y ahora están en el ojo de la polémica por la ruta minera. 
Nuevo capítulo

Calingasta vs. la mina Hualilán: la DIA pedía dos rutas y la empresa incumplió; qué evalúa el Gobierno

Esta definición es de gran importancia porque de ello depende que finalmente arranque la producción de oro de la mina Hualilán. El inicio de esta etapa estaba previsto para la primera quincena de diciembre, pero obviamente se ha aplazado debido a los problemas que surgieron por el camino por el que deben pasar los camiones transportando el mineral. Las cámaras y vecinos se opusieron a que se use las calles principales de la villa –Juan Jufré y San Martin- para este movimiento.

El foco del conflicto

Fuentes oficiales calificadas explicaron a Tiempo de San Juan que en off que el punto central del conflicto surgió luego de que la empresa -cuyo principal accionista es Eduardo Elsztain, también propietario de Casposo- decidiera no construir su planta de procesamiento en Ullum, pese a contar con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente. En cambio, optó por aprovechar la planta existente en Calingasta, una modalidad inédita en San Juan.

Ese viraje implicó que la compañía presentara una adenda al Informe de Impacto Ambiental, que fue autorizada. No obstante, según sostienen las fuentes oficiales, la empresa tenía el compromiso de presentar el detalle de las rutas para el traslado del material, algo que –afirman- aún no ocurrió y que se convirtió en el centro de la tensión actual. El plazo para cumplir con ese requerimiento vence el 1 de diciembre, aunque la firma puede adelantar la presentación o solicitar una prórroga.

Rutas en disputa y un requerimiento clave

Las fuentes oficiales señalan que la compañía propuso originalmente circular por Calle Juan Jufré o Calle San Martín, en el corazón de Calingasta. E indicaron que esa opción fue rechazada porque atraviesa zonas pobladas, pasa frente a una escuela, el hospital e impacta directamente en la comunidad. Por ello, el Gobierno formalizó el denominado “Requerimiento 15”, que exige el detalle gráfico de una alternativa que evite áreas urbanas y respete criterios técnicos, ambientales y sociales.

Del lado de la empresa indicaron que existen inconsistencias entre lo que se les había indicado inicialmente y lo que luego se objetó respecto de la ruta, aunque no realizan declaraciones públicas sobre el tema. La tensión entre ambas posturas explica buena parte de la expectativa que rodea la inminente presentación de la nueva traza.

Restricciones para el tránsito de camiones

Aun con la ruta sin definir, la autoridad minera estableció una serie de límites para el eventual transporte: Hasta 30 camiones por día, solo en un escenario de máxima. También hay un tope de cinco camiones, aunque distribuidos en una ventana de 12 a 16 horas.

Se calcula que, en la práctica, podrían pasar cinco camiones cada dos o tres horas por el camino elegido. Y no habría circulación los fines de semana, solo días hábiles.

Además, el transporte se realizaría durante tres meses, luego viene un descanso de otros tres en los que la empresa Challenger que opera el proyecto Hualilán solo hará extracción y stockeo de mineral en Ullum, sin traslados.

Reunión inminente y clima político

En este contexto, el Ministerio de Minería convocó a una reunión inminente en el quinto piso del Centro Cívico. Participarán representantes de la empresa, autoridades locales, cámaras de proveedores y concejales de Calingasta. Será la primera vez que una autoridad relevante de la compañía minera Challenger se siente a dialogar directamente sobre el requerimiento.

Aunque las partes no esperan una definición inmediata, el clima político y técnico que rodea el encuentro es decisivo: la respuesta de la empresa condicionará los próximos pasos y habilitará o no, el futuro esquema de transporte minero entre departamentos.

Qué pasa en la mina

Mientras tanto, la operación en Hualilán no se detuvo: la empresa continúa con tareas de voladura, extracción y acopio de mineral. En Casposo también hay actividad, ya que se procesaron dos coladas, pero de material acopiado en la antigua pila de lixiviación d la mina calingastina. Las fuentes oficiales remarcan que la compañía no está comunicándose públicamente sobre la situación, pese a los reiterados intentos de contacto.

Con el plazo por vencer, el próximo 1 de diciembre, las rutas por definir y versiones contrapuestas en voz baja, el camino de Hualilán a Casposo se transformó en uno de los capítulos más sensibles y observados de la agenda minera sanjuanina.

Temas
Seguí leyendo

El chagas en San Juan y cuál es el departamento que está muy cerca de la interrupción de la transmisión

Un Diputado provincial pidió justicia por el caso de la alumna quemada en una escuela de Ullum

"A ponerle garra": el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras mientras hacía un experimento en una escuela sanjuanina

El país africano que llevó a Barrick al límite: del embargo de oro y las detenciones, a firmar la paz

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

IPEEM, deber vs. impunidad

Cuánto falta realmente para que arranque Vicuña: la respuesta de la nueva ejecutiva del proyecto

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Te Puede Interesar

Operaciones en Hualilán:  el proyecto aurífero que debe definir la nueva ruta de transporte hacia Casposo antes del vencimiento del plazo oficial.
El camino a Casposo

Hualilán: crece la expectativa por la definición de nuevas rutas para mover el mineral de Ullum a Calingasta

Por Elizabeth Pérez
Hallaron un cuerpo en el mar de La Serena, en Chile, e investigan si se trata de los restos de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que fue arrastrado por las olas hace 10 días.
En La Serena

Hallaron un cuerpo e investigan si se trata del joven sanjuanino arrastrado por el mar en Chile

Casa del joven herido. Personal de Criminalística trabaja en el techo, lugar donde habrían estado los ladrones intentando sacar el aire.
Lo último

El anciano que le disparó a un vecino en Rawson está preso en su casa hasta la audiencia en su contra

La llegada de Miadosqui a la AFA y su relación con Tapia, cuestionado por el trofeo a Central y salpicado por el escándalo del financista
El recorrido del dirigente sanjuanino

La llegada de Miadosqui a la AFA y su relación con Tapia, cuestionado por el trofeo a Central y salpicado por el escándalo del financista

El secretario de Transporte de San Juan, Marcelo Molina, este miércoles en la Legislatura Provincial.
Tema sensible

La nueva Ley de Transporte de San Juan, a un paso de tratarse, ¿con qué cambios y cuándo regirá?