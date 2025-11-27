Hualilán: crece la expectativa por la definición de nuevas rutas para mover el mineral de Ullum a Calingasta

Operaciones en Hualilán: el proyecto aurífero que debe definir la nueva ruta de transporte hacia Casposo antes del vencimiento del plazo oficial.

La discusión por la definición de las rutas que utilizará la empresa Hualilán para trasladar su mineral desde Ullum hasta la planta de Casposo, en Calingasta, está en etapas decisivas. En el Gobierno y en la compañía admiten que crece la expectativa por la presentación en las próximas horas de caminos alternativos que permitan completar el esquema logístico autorizado mediante una adenda ambiental.

Esta definición es de gran importancia porque de ello depende que finalmente arranque la producción de oro de la mina Hualilán. El inicio de esta etapa estaba previsto para la primera quincena de diciembre, pero obviamente se ha aplazado debido a los problemas que surgieron por el camino por el que deben pasar los camiones transportando el mineral. Las cámaras y vecinos se opusieron a que se use las calles principales de la villa –Juan Jufré y San Martin- para este movimiento.

El foco del conflicto

Fuentes oficiales calificadas explicaron a Tiempo de San Juan que en off que el punto central del conflicto surgió luego de que la empresa -cuyo principal accionista es Eduardo Elsztain, también propietario de Casposo- decidiera no construir su planta de procesamiento en Ullum, pese a contar con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente. En cambio, optó por aprovechar la planta existente en Calingasta, una modalidad inédita en San Juan.

Ese viraje implicó que la compañía presentara una adenda al Informe de Impacto Ambiental, que fue autorizada. No obstante, según sostienen las fuentes oficiales, la empresa tenía el compromiso de presentar el detalle de las rutas para el traslado del material, algo que –afirman- aún no ocurrió y que se convirtió en el centro de la tensión actual. El plazo para cumplir con ese requerimiento vence el 1 de diciembre, aunque la firma puede adelantar la presentación o solicitar una prórroga.

Rutas en disputa y un requerimiento clave

Las fuentes oficiales señalan que la compañía propuso originalmente circular por Calle Juan Jufré o Calle San Martín, en el corazón de Calingasta. E indicaron que esa opción fue rechazada porque atraviesa zonas pobladas, pasa frente a una escuela, el hospital e impacta directamente en la comunidad. Por ello, el Gobierno formalizó el denominado “Requerimiento 15”, que exige el detalle gráfico de una alternativa que evite áreas urbanas y respete criterios técnicos, ambientales y sociales.

Del lado de la empresa indicaron que existen inconsistencias entre lo que se les había indicado inicialmente y lo que luego se objetó respecto de la ruta, aunque no realizan declaraciones públicas sobre el tema. La tensión entre ambas posturas explica buena parte de la expectativa que rodea la inminente presentación de la nueva traza.

Restricciones para el tránsito de camiones

Aun con la ruta sin definir, la autoridad minera estableció una serie de límites para el eventual transporte: Hasta 30 camiones por día, solo en un escenario de máxima. También hay un tope de cinco camiones, aunque distribuidos en una ventana de 12 a 16 horas.

Se calcula que, en la práctica, podrían pasar cinco camiones cada dos o tres horas por el camino elegido. Y no habría circulación los fines de semana, solo días hábiles.

Además, el transporte se realizaría durante tres meses, luego viene un descanso de otros tres en los que la empresa Challenger que opera el proyecto Hualilán solo hará extracción y stockeo de mineral en Ullum, sin traslados.

Reunión inminente y clima político

En este contexto, el Ministerio de Minería convocó a una reunión inminente en el quinto piso del Centro Cívico. Participarán representantes de la empresa, autoridades locales, cámaras de proveedores y concejales de Calingasta. Será la primera vez que una autoridad relevante de la compañía minera Challenger se siente a dialogar directamente sobre el requerimiento.

Aunque las partes no esperan una definición inmediata, el clima político y técnico que rodea el encuentro es decisivo: la respuesta de la empresa condicionará los próximos pasos y habilitará o no, el futuro esquema de transporte minero entre departamentos.

Qué pasa en la mina

Mientras tanto, la operación en Hualilán no se detuvo: la empresa continúa con tareas de voladura, extracción y acopio de mineral. En Casposo también hay actividad, ya que se procesaron dos coladas, pero de material acopiado en la antigua pila de lixiviación d la mina calingastina. Las fuentes oficiales remarcan que la compañía no está comunicándose públicamente sobre la situación, pese a los reiterados intentos de contacto.

Con el plazo por vencer, el próximo 1 de diciembre, las rutas por definir y versiones contrapuestas en voz baja, el camino de Hualilán a Casposo se transformó en uno de los capítulos más sensibles y observados de la agenda minera sanjuanina.