jueves 27 de noviembre 2025

Tensión en la minería

Mendoza da media sanción al proyecto San Jorge en medio de fuertes protestas ambientales

San Jorge obtuvo media sanción en Mendoza y quedó a un paso de convertirse en el primer proyecto cuprífero operativo del país. Afuera, las manifestaciones ambientalistas marcaron la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La protesta ambientalista marcó la jornada en que Diputados aprobó la declaración de impacto ambiental de San Jorge, en Mendoza. (Foto Alfredo Ponce, MDZ)&nbsp;

La provincia de Mendoza vivió una jornada cargada de tensión política y social luego de que la Cámara de Diputados otorgara el miércoles 26 de noviembre media sanción a la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge, ubicado en Uspallata.

La votación, considerada histórica por tratarse del primer aval legislativo a la minería metalífera desde la sanción de la Ley 7722, reactivó el debate sobre el desarrollo del cobre y desató una ola de protestas ambientales en pleno centro mendocino desde la noche anterior y durante toda la jornada.

El proyecto, operado por Zonda Metals GmbH (Suiza, Grupo Solway) y el Grupo Alberdi de Argentina, prevé una inversión cercana a los 560 millones de dólares para explotar cobre mediante flotación. La iniciativa busca posicionarse como la primera mina cuprífera operativa del país, con una construcción estimada entre 18 y 24 meses y el inicio de producción previsto para 2028.

Las protestas: acampes, cortes y tensión en la calle

image

Según informó el diario MDZ, la jornada comenzó con un acampe en la Plaza Independencia donde asambleas por el agua, ambientalistas, vecinos y agrupaciones de conservación permanecieron en vigilia desde la noche anterior. Con carteles, cánticos y un gran pasacalle que decía “El agua de Mendoza no se negocia”, los manifestantes llegaron a cortar incluso la calle Patricias Mendocinas y recibieron a los legisladores entre insultos y silbidos.

La movilización creció hacia el mediodía, cuando se sumaron jubilados que protestan semanalmente en la Plaza San Martín. A 35 grados de temperatura y tras una lluvia fugaz que aumentó la humedad, cientos de personas permanecieron frente a la Legislatura, donde grupos de música animaban la concentración.

Durante la tarde, la tensión escaló. MDZ reportó que volaron papeles, botellas y piedras desde un sector del fondo de la manifestación; incluso un policía recibió un golpe con una piedra. Manifestantes señalaron al agresor como un presunto infiltrado, lo que generó discusiones internas y una retirada parcial del grupo. Hacia las 19.30, recién la calle fue liberada.

Cabe recordar que se trata del mismo proyecto ubicado en Uspallata que hace años fue frenado por las movilizaciones populares. Tenía incluso relación con San Juan, ya que en el 2016 cuando los mendocinos no querían minería en su provincia, San Jorge había planeado explotar en Mendoza el yacimiento de cobre y oro, y procesar en San Juan los minerales.

Votación y lo que viene

La media sanción se aprobó por 32 votos a favor y 13 en contra, y ahora el proyecto deberá ser tratado en el Senado en las próximas semanas, el último paso para cumplir con los requisitos de la Ley 7722.

La vicegobernadora Hebe Casado señaló a MDZ que al proyecto “le queda muy poco” para convertirse en realidad. “Una vez que esté la ratificación de la Legislatura, la pelota queda en manos de la empresa, que ya tiene todo listo para iniciar la construcción”, afirmó, aunque advirtió que los tiempos mineros son largos.

Si los plazos se cumplen, la obra podría extenderse hasta 2027 y su vida útil inicial está calculada en seis años, con posibilidad de extensión. Así, la "era del cobre" que promete Mendoza comienza a tomar forma, pero lo hace en un clima social en parte adverso, que aún persiste.

Temas
