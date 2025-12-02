Marchas y contramarchas: un nuevo capítulo en el caos político en Calingasta por el camino minero de Hualilán

Camiones por la ruta principal de la villa de Calingasta. Los vecinos no quieren que los camiones de Hualilán pasen por allí.

Lo que pasa en Calingasta, por donde se lo mire es disparatado y contradictorio. En 72 horas, Calingasta pasó de un duro comunicado contra el ministerio de Minería y la empresa Hualilán, a un mensaje conciliador, y ahora otra vez a la confusión total en torno al camino que deberá usar Hualilán para llevar el mineral hasta Casposo.

En el medio, el persistente silencio municipal, giros bruscos y una interna política que amenaza con desbordarse. De esta forma, la resolución de una ruta minera para que pasen los camiones con el mineral desde Ullum hasta Calingasta y que conforme a los pobladores calingastinos, sigue con un final abierto, inmersa en un verdadero laberinto político.

En busca de esclarecer la situación, Tiempo de San Juan intentó comunicarse este martes con el intendente Sebastián Carbajal y con la concejal Patricia Castillo -quien esta mañana dejó de ser presidenta del Concejo Deliberante- pero ninguno respondió.

Algunas fuentes departamentales en voz baja dieron algunas pistas para tratar de construir una crónica periodística que explique que está sucediendo en Calingasta, y, sobre todo, que ha motivado las idas y vueltas en las posturas municipales y de las cámaras empresariales del departamento, entre el viernes pasado y ayer lunes primero, con acuerdos, rupturas y reconciliaciones.

Hoy hay un nuevo capítulo -y al parecer, una nueva ruptura- todo coronado por un silencio llamativo de las principales autoridades departamentales.

Del jueves al viernes: acuerdo… y un giro inesperado

Reunión en el ministerio de Mineria de San Juan.

El jueves por la tarde, representantes del municipio, concejales, cámaras empresarias y referentes de Hualilán participaron de una reunión en el Ministerio de Minería en la capital de San Juan donde, según todos los presentes, reinó la cordialidad.

El ministro Juan Pablo Perea explicó los pasos administrativos, la empresa detalló las tres rutas ya evaluadas en la Declaración de Impacto Ambiental, la Adenda posterior y se confirmó que la traza definitiva dependería de una decisión provincial mientras se elija un desvío transitorio para que los camiones mineros no pasen por el centro de la villa.

La jornada terminó con conversaciones amistosas en un café enfrente del Centro Cívico y el compromiso de juntarse el sábado en Calingasta con directivos de la empresa Challenger Gold que tiene a cargo Hualilán, para ver opciones de rutas. Nada hacía prever el estallido que vendría.

Al día siguiente, el viernes, el Concejo Deliberante emitió una resolución denunciando “destrato” por parte de funcionarios y empresarios durante esa misma reunión. El documento, firmado por Castillo y avalado por el intendente generó un terremoto político. Para varios de los asistentes, el tono del comunicado no coincidía con lo vivido y respondió más bien a presiones internas del justicialismo calingastino.

Hubo llamadas entre frentes internos políticos del PJ en el departamento y al intendente le dijeron “estamos jugando con fuego”, según las fuentes. Horas después, el propio municipio retiró el comunicado de sus canales oficiales, aunque la controversia ya había tomado estado público.

Sábado: la “pipa de la paz” y una caminata que entusiasmó

image

Pese a la crisis del día anterior, el sábado se concretó la reunión prevista en Villa Calingasta. Dirigentes departamentales, concejales, cámaras y representantes de Hualilán recorrieron una posible ruta alternativa: un desvío por la margen oeste del río Los Patos, conectando con la Ruta 149 a la altura de El Morado.

La caminata dejó buenas sensaciones. El nuevo trazado permitiría evitar el cruce por el centro de la villa y funcionaría como solución provisoria hasta que el camino El Puntudo esté operativo. El clima, según quienes participaron, fue totalmente opuesto a lo que decía el comunicado del viernes: diálogo y predisposición.

Según las fuentes, ese mismo día circularon borradores de una nota conjunta para formalizar el pedido de avanzar con las obras necesarias, incluyendo la opción de gestionar ante el ejército un puente Bailey para poder cruzar el río Los Patos.

Pero el intendente Carbajal que, según confirmaron las fuentes, se había comprometido en la reunión en el ministerio de Minería a validar con su firma ese pedido, no respondió los llamados.

Lunes: una calma que duró poco

image

El lunes apareció un nuevo comunicado “de paz y amor”, donde cámaras empresarias, concejales y dirigentes junto con la minera Hualilán ratificaron lo conversado en la caminata y enumeraron consensos básicos para resolver la ruta. Tenía la firma de la propia concejal Castillo, que el viernes había firmado una nota totalmente contraria. “Ella admitió que se había confundido”, señalaron algunas fuentes. Sin embargo, mientras ese documento buscaba bajar la tensión, otra tormenta se gestaba puertas adentro del Concejo.

Martes: desconcierto y desplazamientos en el Concejo

image

Este martes, el clima volvió a enturbiarse. Estaba previsto el recambio de autoridades del Concejo Deliberante de Calingasta y Patricia Castillo fue desplazada de la presidencia por un movimiento interno impulsado por tres concejales justicialistas, que responden a un ex intendente y jefe político de una línea interna opositora a la del intendente.

El argumento para sacarla fue que no había “defendido la institucionalidad” del cuerpo y del municipio durante el conflicto del viernes. El nuevo titular del Concejo es Santos Zárate. La jugada reordenó por completo las lealtades en el oficialismo calingastino, donde ya no está claro quién responde a quién.

Pese a haber firmado el comunicado conciliador del lunes, este martes algunos actores locales que integran una cámara empresaria expresaron reservas sobre el tránsito de camiones por el desvío como se había hablado el fin de semana. Otros hablan de “falta de conducción política” y de decisiones que cambian de rumbo de un día para otro.

Incluso otra fuente aseguro que el intendente hizo marcha atrás con la conciliación porque “no quiere traicionar lo acordado en la primera reunión con los vecinos en el Centro Cultural de Barreal”. No fue posible confirmar ese dato: el intendente Carbajal que es una pieza clave en cualquier definición, no responde llamadas ni mensajes.

El Ministerio de Minería deberá ahora evaluar formalmente si el trazado propuesto el sábado puede autorizarse como ruta provisoria, mientras la provincia arregle el camino definitivo por El Puntudo. Pero en Calingasta, la discusión técnica quedó completamente opacada por un escenario político enrarecido, donde cada día trae una versión distinta.