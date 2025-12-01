Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

La investigación por el brutal maltrato que sufrían dos niños de 5 y 7 años a manos del gendarme Mauricio Sebastián Díaz sumó un nuevo imputado en el expediente. Los fiscales de la UFI CAVIG encontraron elementos que los llevaron a avanzar contra su esposa, una mujer policía que supuestamente sabía lo que padecían los pequeños dentro de su casa en Chimbas. Ella nunca denunció esos hechos y, según los investigadores, llegó a encubrir las agresiones.

Urgente Detienen en Chimbas a un gendarme acusado de propinarle golpizas a un nene que estaba por adoptar

La causa por las violentas golpizas salió a la luz en los primeros días de noviembre. El 13 de ese mes, el gendarme Mauricio Sebastián Díaz fue detenido y al día siguiente la jueza de Garantías Celia Maldonado , a pedido del fiscal Roberto Ginsberg, le atribuyó el delito de lesiones agravadas por el vínculo y ordenó la prisión preventiva.

En las últimas semanas, los fiscales Leonardo Arancibia y Roberto Ginsberg, de la UFI CAVIG, incorporaron nuevas pruebas y testimonios que comprometen directamente a la mujer del gendarme, de quien no trascendió su nombre. Los investigadores sospechan que ella permitía y validaba los castigos que el hombre ejercía sobre los niños que estaban en proceso de adopción.

image El fiscal Roberto Ginsberg, quien investigó inicialmente el caso.

Aunque la mujer también habría sufrido episodios de violencia de género dentro del hogar, incluso estuvo a punto de resultar herida por un disparo que su marido efectuó, la fiscalía entiende que esta situación no la libera de responsabilidad por el trato que recibían los pequeños. Para los fiscales, existían condiciones que le permitían denunciar lo que ocurría con los menores, quienes vivían en un ambiente marcado por el maltrato físico, verbal y psicológico.

Entre las evidencias evaluadas aparecen registros de cámaras internas donde se observa al gendarme golpeando al niño de 5 años, insultándolo y aplicándole castigos humillantes. En algunos de esos episodios la mujer policía habría estado presente o habría tomado conocimiento directo sin activar ninguna medida de protección.

En la audiencia realizada el 14 de noviembre, durante la formalización de la causa contra el gendarme, la fiscalía exhibió grabaciones de las cámaras de video y registros del celular del imputado donde se lo ve maltratando al nene. El gendarme incluso se filmó cortándole el cabello al pequeño hasta dejarlo rapado, todo bajo el argumento de que se había portado mal.

image La jueza de garantías es Celia Maldonado.

Además, hay testimonios que agravan la situación procesal de la mujer. Varios familiares declararon que, después de que se conoció la denuncia que inició el caso, ella se acercó para reprocharles lo que habían hecho y llegó a exigirles que retiraran la presentación judicial. Para la fiscalía este comportamiento refleja un intento de obstaculizar la investigación y proteger a su pareja.

Frente a este escenario, Arancibia y Ginsberg solicitarán formalmente la imputación de la mujer por el delito de violencia familiar. Le atribuyen una supuesta participación necesaria o un encubrimiento en los hechos que revelaron el calvario de los dos niños adoptivos. La medida se sumará a otras restricciones que ya están vigentes, entre ellas la prohibición de acercamiento hacia los menores que actualmente se encuentra con la abuela y lejos de ellos.