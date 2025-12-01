Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Un sujeto encapuchado y dos cómplices tomaron por asalto a una anciana que estaba sola en su casa de Rawson y le hicieron vivir una pesadilla. El primero de los asaltantes casi la estranguló con el fin de que revelara dónde tenía el dinero. Al final le robaron 8.000 dólares, artefactos electrónicos y ropa y dejaron encerrada a la abuela durante cinco horas dentro de su vivienda hasta que pidió ayuda.

Fue casualidad que justo este domingo a la noche la abuela, de apellido Anglada , de 76 años, estaba sola en su casa situada en inmediaciones de las calles Triunvirato y Güemes, en el barrio Capitán Lazo. Su hija se había ido a pasar la noche a otro lugar y la mujer mayor se quedó mirando una serie frente a su notebook.

La mujer se distrajo viendo una novela hasta las 3 de la mañana de este lunes 1 de diciembre en el comedor y, de pronto, sintió que alguien ingresaba por la puerta del fondo. Al girar la cabeza, vio a un hombre encapuchado que avanzaba hacia ella sin decir palabra. Ese sujeto se abalanzó de inmediato, la tomó del cuello y la obligó a retroceder hasta una de las habitaciones. Allí la empujó y la encerró. En medio del forcejeo, la abuela cayó al piso y se golpeó un ojo.

image El atraco ocurrió en una vivienda situada cerca de esta equina de Rawson.

Desde el interior de la habitación escuchó que el delincuente abría nuevamente la puerta y dejaba entrar a otros dos hombres. A través de una rendija, la mujer observó cómo los tres recorrían la casa y tomaban todas las cosas de valor. Así fue que se apoderaron de una licuadora, un televisor, ropa, joyas de oro y plata y los 8.000 dólares que ella tenía guardados como ahorro.

Cuando finalmente se marcharon, la víctima intentó salir, pero descubrió que los ladrones habían dejado la llave puesta por fuera. Pasaron cinco horas hasta que, alrededor de las 8 de la mañana, logró ver a un vecino a través de una ventana y hacerle señas desesperadamente.

Esa persona avisó al 911 y minutos más tarde llegaron los uniformados de la Comisaría 24ª a rescatarla. También la hicieron examinar por un médico, quien constató un golpe en el ojo y marcas en el cuello como únicas lesiones. El caso ahora quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.