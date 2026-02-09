La ley de glaciares que espera San Juan, sin fecha para tratarse en el Congreso

El debate en el Congreso de la Ley de glaciares sigue sin fecha. A cinco días de que Tiempo de San Juan reprodujera que la Casa Rosada decidió excluir el proyecto de la nueva Ley de Glaciares de la próxima sesión del Senado para concentrarse en la reforma laboral, el panorama sigue siendo el mismo.

En el Congreso El Gobierno priorizó la reforma laboral y el Senado no tratará la Ley de Glaciares la próxima semana

Debate en el Congreso Ley de Glaciares: un instituto jurídico minero dijo que no se afectará el cuidado ambiental

“Es verdad, no hay fecha en el Congreso. Todavía no sabemos cuándo se pueda tratar”, dijo una fuente legislativa en voz baja, al confirmar que la iniciativa quedó en pausa, a la espera de que el oficialismo logre los consensos necesarios para avanzar y resuelva otras prioridades, como la Reforma Laboral.

Inicialmente el gobierno de Javier Milei informó que tanto la reforma Laboral como la Ley de Glaciares se iban a tratar juntas en sesiones extraordinarias. Pero al separarlas surgieron dos argumentos.

Uno es que se consideró prudente patearla para más adelante, y no mezclarla con la Ley de reforma laboral que se planea tratar sobre el fin de esta semana, el 11 o 12 de febrero. La otra versión es que el oficialismo no tendría asegurados los votos necesarios para aprobarla. En San Juan las fuentes están divididas.

¿Resistencias en el Senado?

“Es verdad, aún no están los votos” dijo una de las fuentes legislativas consultadas que aceptó hablar del tema. “En el Senado lo tenemos más complicado. Se oponen los justicialistas, pero también algunos radicales que no entienden lo que se quiere aclarar en la ley, no estudian”, agregó. “Algunos creen que si tocas un glaciar te quedas sin agua mañana”, indicó.

Una mirada del sector minero

Otra referente del sector minero local, también en off, desmintió que los senadores del radicalismo se opongan a la reforma de Glaciares. “Son teorías conspirativas. A mí lo que me parece es que la han separado para que no sumen las manifestaciones, y eso es inteligente. Meter a la CGT, a todos los kirchneristas junto con Greenpeace y todos los activistas ambientales, sería un gran escándalo, entonces para atenuar eso los separan”, opinó.

El caso de El Pachón y ambiente periglacial

Las indefiniciones respecto al ambiente periglacial –algo que se quiere aclarar en la reforma de la Ley de Glaciares- es uno de los puntos más sensibles para San Juan. Un caso emblemático –aunque no el único- es el glaciar de escombro que está en el proyecto de cobre El Pachón, en Calingasta.

“Es un glaciar petrificado, no cumple la función hídrica. Está más que estudiado eso acá en San Juan. Pero con la palabra periglacial tal cual está hoy en la ley es un problema”, explicó una de las fuentes, que agregó que la actual Ley N° 26.639, tal como está escrita, frena “el mayor proyecto de cobre del país como es El Pachón”.

La potestad provincial

La solución que se busca al aclarar la ley es darle potestad a las provincias para que definan las dudas sobre el ambiente periglacial. Sin embargo, la misma fuente opinó que no resulta tan fácil modificar ese punto. “Lo que pasa es que constitucionalmente hay una traba ahí, donde no es tan así”, señaló.

En ese sentido, explicó que el Gobierno libertario está intentando darle forma a ese artículo para otorgarles a las provincias la facultad de definir y discutir estos casos en su propio territorio, aunque reconoció que “el tema no es tan fácil”.

Desde el Gobierno nacional no se ha dicho nada en los últimos días, solo que el tema de glaciares será tratado durante febrero, tal como estaba previsto originalmente. Incluso, no descartan la posibilidad de incorporar el proyecto sobre glaciares a último momento, antes del inicio de una sesión.

Por ahora, el foco del oficialismo está puesto en asegurar la sanción de la reforma laboral, considerada prioritaria por el presidente Javier Milei.