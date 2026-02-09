Canasta escolar en San Juan: lo importado presiona los precios a la baja pero sacrifica la calidad

El inicio del ciclo lectivo en San Juan presenta un escenario de contrastes marcado por la irrupción de productos importados y una desaceleración en el ritmo de aumentos en comparación con años anteriores, según el relevamiento realizado por Amas de Casa del País , seccional San Juan. De acuerdo al estudio que difundió la entidad, la canasta escolar para este año presenta un aumento que oscila entre el 10% y el 15%. Esta cifra se distancia de lo ocurrido el año pasado, cuando se detectaron artículos con subas que superaron el 100%.

Laura Vera , presidenta de la institución, explicó este lunes que la dinámica de precios actual está fuertemente influenciada por la competitividad de los artículos que ingresan del exterior. Señaló, en diálogo con Radio Sarmiento, que han encontrado mucha diferencia con relación al tema de las calidades, ya que si bien existen productos importados más económicos, sus estándares no igualan a los de la industria nacional. Vera ejemplificó esta situación con el caso de los cuadernos de tapa dura, ya que los importados se comercializan entre 6.000 y 7.000 pesos, mientras que los de fabricación local, con hojas más gruesas y tapas más resistentes, alcanzan valores de entre 14.000 y 15.000 pesos.

La presidenta de Amas de Casa del País aseguró que se va a encontrar más barato el producto importado, pero en calidad sigue siendo mejor el nacional, aunque este último llega a costar el doble o el triple.

Vera destacó que esta situación se repite en el rubro de indumentaria y calzado, en el cual las zapatillas de marcas locales suelen ser más caras que las extranjeras, pero garantizan una mayor durabilidad para el uso diario del niño durante todo el año.

Respecto a la calidad de los útiles escolares, la dirigente advirtió sobre el riesgo de priorizar el precio por sobre la utilidad. Mencionó que muchos cuadernos importados resultan atractivos visualmente por tener detalles llamativos, pero presentan hojas muy finas. "Cuando borran algún error o borran directamente, la hoja se rompe", advirtió Vera, subrayando que este es un dato fundamental para las familias y los docentes que acompañan el proceso de aprendizaje de los niños.

En cuanto a los costos totales para enfrentar el inicio de clases, el relevamiento de la entidad distingue entre la educación pública y la privada. Para un alumno de escuela pública, tanto de nivel primario como secundario, se estima un gasto aproximado de 280.000 pesos, cifra que incluye guardapolvo o chaqueta, calzado y el conjunto deportivo de verano. En el caso de las escuelas privadas, la canasta básica escolar se sitúa entre los 370.000 y los 400.000 pesos. Vera aclaró que estos montos corresponden estrictamente al "comienzo de clases" y no a la totalidad del año, ya que no se puede calcular aún el costo del material didáctico o la cantidad total de cuadernos que se solicitarán posteriormente.

Los artículos de mayor valor, como las mochilas, muestran una amplitud de precios que va desde los 22.000 hasta los 170.000 pesos, sin haber registrado grandes variaciones respecto al año anterior. Sin embargo, los uniformes sí sufrieron incrementos de entre un 20% y un 30% debido al aumento en el costo de las telas, afectando tanto a quienes los adquieren en establecimientos como a quienes recurren a costureras particulares.

Panorama de la inflación general

El contexto económico general también presiona el poder adquisitivo de las familias sanjuaninas. Vera indicó que, según sus propios relevamientos, la inflación de enero en la provincia se mantiene en sintonía con el mes de diciembre, proyectando un cierre cercano al 3%. Este porcentaje está impulsado principalmente por el aumento en el precio de las carnes y las verduras, estas últimas afectadas por cuestiones climáticas. La presidenta de la institución remarcó que estos incrementos, sumados a las subas tarifarias, dificultan que los salarios puedan cubrir la Canasta Básica Total, sobre todo en meses en los que el gasto escolar se vuelve una prioridad ineludible.