Glencore rompe con Río Tinto: cuál es el impacto en el histórico Pachón de San Juan

En un giro que sacudió al mercado minero global, Rio Tinto anunció oficialmente que ha desistido de sus planes para fusionar o combinar sus negocios con Glencore , poniendo fin a las negociaciones que prometían crear el mayor conglomerado minero del mundo.

Minería Glencore, el gigante que en San Juan tiene El Pachón, resucita el que fue el mayor proyecto de la Argentina para producir cobre

La operación, que habría dado lugar a un gigante con una valuación de mercado superior a los u$s 260.000 millones , se desplomó tras no lograrse un consenso sobre los términos clave y la generación de valor para los accionistas.

Los motivos del desacuerdo

La ruptura de las conversaciones respondió principalmente a discrepancias en la valoración de los activos y la estructura de control. Rio Tinto, el mayor productor mundial de mineral de hierro, priorizó su estrategia de crecimiento independiente y la "disciplina de capital". Por su parte, Glencore cuestionó los términos del acuerdo, argumentando que la propuesta de Rio Tinto subvaloraba su negocio, especialmente su división de cobre y su cartera de proyectos de crecimiento, esenciales para la transición energética global.

Además, el desacuerdo se centró en que Rio Tinto pretendía mantener los cargos de presidente y director ejecutivo, junto con una participación accionaria que Glencore consideró injusta. Esta noticia provocó una caída inmediata en los mercados, con las acciones de Glencore retrocediendo más del 7% y las de Rio Tinto cerca de un 5%.

El escenario en San Juan: El Pachón sigue firme

A pesar de la cancelación de la fusión a nivel corporativo en Londres, el impacto en Argentina, y específicamente en la provincia de San Juan, parece estar resguardado por las estrategias individuales de las compañías. Glencore, uno de los actores históricos del cobre en el país, mantiene bajo su control el proyecto El Pachón en San Juan.

Los puntos clave para San Juan tras la fallida fusión son:

Inversión Multimillonaria: Glencore ya presentó un esquema bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que contempla una inversión de u$s 9.500 millones para el desarrollo de la Fase 1 de El Pachón durante la próxima década.

Glencore ya presentó un esquema bajo el que contempla una inversión de durante la próxima década. Recurso Estratégico: El Pachón es considerado uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar de Argentina, con recursos estimados en más de 7.000 millones de toneladas .

El Pachón es considerado uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar de Argentina, con recursos estimados en más de . Continuidad Operativa: Las fuentes aseguran que, más allá del desenlace de las negociaciones en el exterior, los planes presentados ante el Gobierno nacional reflejan que la apuesta por los recursos locales sigue firme bajo las estructuras independientes de cada empresa.

Un futuro independiente pero ambicioso

Mientras Rio Tinto se consolida como la principal productora de litio en el país tras la adquisición de Arcadium Lithium, Glencore apuesta fuertemente a la reactivación de la industria cuprífera. Para la firma suiza, Argentina tiene el potencial de ubicarse entre los mayores productores de cobre del mundo, utilizando a San Juan y Catamarca como motores de su crecimiento global.

En conclusión, aunque la megafusión no se concretará, el proyecto El Pachón permanece como una pieza fundamental en la cartera estratégica de Glencore, con planes de inversión que buscan aprovechar el auge de la demanda de cobre para la electrificación de la economía mundial.