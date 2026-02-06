viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cambio de autoridades

Un productor cooperativo de Mendoza, presidirá la COVIAR hasta 2029

Fabián Ruggeri, de Acovi, conducirá la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) en reemplaza al riojano Mario González.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fabián Ruggeri, un productor cooperativistas, es el presidente electo de la Coviar.

Fabián Ruggeri, un productor cooperativistas, es el presidente electo de la Coviar.

Lee además
Apoyos: (de izq a der): Nicolas Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, Mario González de COVIAR; Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria; y Lucas Magnano, presidente de Coninagro.
La guerra del vino

Un jugador de peso sale a apoyar a la COVIAR
Para que la COVIAR pudiera concretar el cobro compulsivo a las bodegas, necesitaba del INV. Algunos dicen que ahora  está en duda esa tarea. 
Dudas

La desregulación del INV reaviva un viejo debate en San Juan que involucra a la COVIAR

Fabián Ruggeri, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) se convirtió en nuevo presidente de COVIAR hasta comienzos del 2029. Sucede en el cargo al riojano Mario González que condujo la entidad desde 2023.

El productor mendocino se convierte en el noveno presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina y le toca el sillón ahora a Mendoza, luego de que sus antecesores fueron un riojano y antes un sanjuanino.

Actualmente COVIAR agrupa a 13 cámaras del sector de todo el país, además de la representación de los gobiernos de provincias productoras, INTA y la Nación.

El traspaso y la asunción del nuevo presidente, según publicó diario Uno, es parte de la agenda de actos de la Fiesta de la Vendimia, que en 2026 conmemora sus primeros 90 años. Como es habitual, tendrá su lugar durante el ya tradicional Desayuno con el que COVIAR abre la jornada cada año, en el Park Hyatt Mendoza.

Momento difícil

Por lo pronto, la industria vitivinícola aguarda los números de la estimación o pronóstico de cosecha 2026 de Mendoza. Los de San Juan se conocieron la semana pasada y traen una leve suba respecto al año anterior.

La COVIAR mantiene una relación tensa con el gobierno nacional, sobre todo luego de un picante contrapunto entre el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger precisamente con la cúpula de COVIAR por los cambios en el INV y el control de la actividad. Además, Ruggeri asume en momento de una profunda crisis que golpea la vitivinicultura, por la caída del consumo de vino y los sobrestock que han tirado el precio abajo. Las exportaciones tampoco son buenas.

Dos presidentes sanjuaninos en su historia

Varios referentes han estado al frente de la COVIAR en su historia desde el 2013, y entre ellos, dos sanjuaninos: José Catuco Molina y Ángel Leotta. En el 2004 el presidente fue Eduardo Sancho y le siguieron el sanjuanino José "Catuco" Molina, la mendocina Hilda Wilhelm, también miembro de Acovi, y el riojano Lorenzo Capecce.

Luego llegaría el turno del sector bodeguero. En la última década se sucedieron en el sillón Walter Bressia (actual titular de Bodegas de Argentina), Ángel Leotta, de la Cámara de Bodegueros de San Juan, y José Zuccardi, de la Unión Vitivinícola, antes de la gestión de Mario González, que concluye con la Vendimia 2026.

Temas
Seguí leyendo

Un multimillonario con negocios en San Juan tiene un plan para invertir casi $2.900.000.000.000 durante 2026

Qué gana San Juan con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: cobre y otros dos sectores clave

Tras la marcha atrás en los cambios del INDEC, ¿qué dicen desde el sector inmobiliario de San Juan?

Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas

Cómo viene la inflación en San Juan este mes: en 3 claves, la mirada local sobre la polémica en el INDEC

El comercio sanjuanino salió al cruce de Caputo y Adorni por la ropa importada: "El mostrador agoniza"

Caputo confirmó cambios en la medición de la inflación y se hará una nueva encuesta de hogares

Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, destacó que el acuerdo con Estados Unidos puede facilitar inversiones y financiamiento para minería, energía e infraestructura en la provincia.
La visión del gobierno provincial

Qué gana San Juan con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: cobre y otros dos sectores clave

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: la mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Imagen ilustrativa. 
¿La misma banda?

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Te Puede Interesar

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito
Video

¿Ladrón o acróbata del circo? El insólito robo de un joven en un almacén de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras video
Conferencia de prensa

Para Adorni, el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos beneficiará a San Juan y otras provincias mineras

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos
¡Nunca visto!

Multa récord para Branka Motors: casi $2.900 millones por presunta estafa en la venta de motos

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya
Nuevo revés judicial

Ratificaron la condena a prisión del exfuncionario de Angaco que usó recursos de la comuna para una obra suya