Un productor cooperativo de Mendoza, presidirá la COVIAR hasta 2029

Fabián Ruggeri, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) se convirtió en nuevo presidente de COVIAR hasta comienzos del 2029. Sucede en el cargo al riojano Mario González que condujo la entidad desde 2023.

El productor mendocino se convierte en el noveno presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina y le toca el sillón ahora a Mendoza, luego de que sus antecesores fueron un riojano y antes un sanjuanino.

Actualmente COVIAR agrupa a 13 cámaras del sector de todo el país, además de la representación de los gobiernos de provincias productoras, INTA y la Nación.

El traspaso y la asunción del nuevo presidente, según publicó diario Uno, es parte de la agenda de actos de la Fiesta de la Vendimia, que en 2026 conmemora sus primeros 90 años. Como es habitual, tendrá su lugar durante el ya tradicional Desayuno con el que COVIAR abre la jornada cada año, en el Park Hyatt Mendoza.

Momento difícil

Por lo pronto, la industria vitivinícola aguarda los números de la estimación o pronóstico de cosecha 2026 de Mendoza. Los de San Juan se conocieron la semana pasada y traen una leve suba respecto al año anterior.

La COVIAR mantiene una relación tensa con el gobierno nacional, sobre todo luego de un picante contrapunto entre el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger precisamente con la cúpula de COVIAR por los cambios en el INV y el control de la actividad. Además, Ruggeri asume en momento de una profunda crisis que golpea la vitivinicultura, por la caída del consumo de vino y los sobrestock que han tirado el precio abajo. Las exportaciones tampoco son buenas.

Dos presidentes sanjuaninos en su historia

Varios referentes han estado al frente de la COVIAR en su historia desde el 2013, y entre ellos, dos sanjuaninos: José Catuco Molina y Ángel Leotta. En el 2004 el presidente fue Eduardo Sancho y le siguieron el sanjuanino José "Catuco" Molina, la mendocina Hilda Wilhelm, también miembro de Acovi, y el riojano Lorenzo Capecce.

Luego llegaría el turno del sector bodeguero. En la última década se sucedieron en el sillón Walter Bressia (actual titular de Bodegas de Argentina), Ángel Leotta, de la Cámara de Bodegueros de San Juan, y José Zuccardi, de la Unión Vitivinícola, antes de la gestión de Mario González, que concluye con la Vendimia 2026.