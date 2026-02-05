Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas

Las lluvias intensas y las tormentas que afectaron a San Juan en las últimas jornadas dejaron daños en casas y demás inmuebles. Sin embargo, a diferencia de los últimos años, el impacto no se tradujo en un aumento significativo en la venta de membranas para techos, según coincidieron referentes de las ferreterías locales.

Según indicaron a Tiempo de San Juan, las membranas registraron un comportamiento más moderado. Los comerciantes del rubro manifestaron que sí hubo movimiento en los mostradores, pero la demanda se orientó principalmente a otros insumos vinculados a reparaciones urgentes, como nylon, cemento, pintura y materiales para arreglos estructurales.

Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros de San Juan, explicó que las precipitaciones recientes superaron incluso las del año pasado, pero no generaron el mismo efecto en el consumo de membranas. “Ha llovido mucho, pero no se vendió tanto. Los clientes compraron otras cosas, como nylon, cemento, pintura y materiales para arreglos”, expresó.

Según detalló, los daños provocados por las tormentas no se limitaron a los techos. “Hubo roturas en puentes de entrada, pasantes y estructuras que se socavaron por las crecientes. Eso obligó a hacer reparaciones más amplias”, indicó.

La autoridad también recordó que el fenómeno de mayor demanda de membranas se había dado tras el fuerte temporal de granizo de diciembre de 2023, cuando muchos hogares comenzaron a renovar sus techos. “Desde ese momento mucha gente ya colocó membrana, y eso explica en parte por qué ahora el impacto es menor”, sostuvo.

Comparación con años anteriores

Desde el sector comercial coinciden en que el comportamiento actual es distinto al de temporadas anteriores. Fabricio Torés, de la firma Constructores, afirmó que las ventas existen, pero en menor medida que el año pasado.

“Enero suele ser un mes fuerte para la membrana y la emulsión asfáltica, pero este año no fue tan marcado. Se vende, pero no como cuando el granizo rompió directamente los techos”, explicó.

Torés agregó que el contexto económico influye en las decisiones de compra: “La gente opta por opciones más económicas, como la membrana líquida, que reduce costos de materiales y mano de obra”.

Nuevas alternativas y cambios en el consumo

Juan Jesús García, de Ferreplus, coincidió en que el impacto fue limitado. “No se dio una venta tan pronunciada como la del año pasado. Hay otras soluciones para los techos y nuevos productos que están reemplazando a la membrana tradicional”, explicó.

El comerciante también destacó que, frente a los temporales, los consumidores priorizaron insumos básicos. “Se notó un leve aumento en la venta de nylon y pintura. La gente compra lo necesario para salir del paso, sobre todo en sectores de menores recursos”, indicó.

Precios de referencia

En cuanto a los valores, los referentes señalaron que las membranas presentan una amplia variedad de precios según calidad y peso.

Membranas de 3 mm: desde unos $32.000.

Membranas de 4 mm: alrededor de $39.500 o más, según marca.

Membranas de mayor peso y calidad: entre $46.000 y hasta $90.000.

Por su parte, el nylon se comercializa a unos $1.300 a $1.500 por metro, mientras que un rollo completo puede rondar los $75.000.