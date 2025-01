Efecto tormenta: aseguran que nunca en la historia se vendió tanta membrana en San Juan

El enero anormal en San Juan, con lluvias que van mudándose de departamento en departamento para prácticamente no dar respiro durante un día, sumadas al fuerte impacto del granizo que se presenta de un modo más habitual que nunca antes; ha provocado un llamativo efecto en las ferreterías sanjuaninas. Desde el sector afirman que, si bien no hay cifras concretas, por el movimiento de gente saben que es la primera vez en la historia que venden tanta membrana al mismo tiempo en la provincia.

“Esto es como ir al médico. Uno no va ante el primer estornudo, sino cuando la enfermedad ya está avanzada. Lo mismo pasa con la membrana, si no llueve no nos damos cuenta en qué estado está, pero si llueve con la intensidad que se está registrando, no queda otra que cambiarla”, afirmó a Tiempo de San Juan, Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros de la provincia para graficar lo que está viviendo el sector.