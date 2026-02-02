San Juan evalúa auxilio financiero urgente tras el temporal que devastó cultivos de tomate y olivo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan , Miguel Moreno, dio este lunes un panorama alarmante sobre las consecuencias de los recientes eventos climáticos que han golpeado la producción local. Durante la última semana y media, las tormentas de granizo y crecientes afectaron diversos puntos de la provincia, comenzando por el departamento de Iglesia y extendiéndose hacia Zonda, donde las inclemencias se repitieron en varias ocasiones.

El funcionario destacó, en diálogo con Radio Sarmiento, que el fenómeno más reciente trazó una línea diagonal desde la calle Vidart en Rivadavia hacia el noreste, impactando severamente a Pocito, El Médano en Rawson, 9 de Julio, la zona del aeropuerto en Santa Lucía y la zona de la puntilla en Caucete.

Las zonas y cultivos más afectados varían según la matriz productiva de cada departamento. En Iglesia, el daño fue primordialmente hortícola, con un 60% de las denuncias registradas como pérdidas totales. En Zonda, el temporal castigó fincas de olivos, pistachos, almendros y vides. Por otro lado, en la zona hortícola de Pocito, Rawson y 9 de Julio, se reportó la destrucción de cultivos de tomate, zapallo y maíz, además de una afectación importante en los viñedos.

Según los relevamientos iniciales, existen áreas donde los daños superan claramente el 80%, una cifra que podría tornarse más evidente con el transcurso de los días.

Frente a este escenario de crisis, el Gobierno Provincial evalúa medidas de asistencia financiera enfocadas en la implementación de préstamos blandos para los sectores productivos. En el Ministerio de Producción, encabezado por Gustavo Fernández, se analiza flexibilizar y agilizar las líneas de crédito actuales mediante la mejora de las tasas de interés y los tiempos de respuesta, según anticipó Moreno.

El equipo gubernamental trabaja junto a la Agencia de Calidad San Juan y la Agencia Fiduciaria para definir una operatoria que permita mejorar no solo los montos de asistencia, sino también los plazos de gracia y de pago. Actualmente, el programa de contingencia cuenta con siete meses de gracia, pero la intención oficial es dinamizar la entrega de fondos para que el productor pueda cubrir de inmediato gastos operativos urgentes, como el pago de empleados y el mantenimiento de estructuras dañadas.

Cómo denunciar los daños

Para acceder a estas herramientas de ayuda, es fundamental que los productores realicen las denuncias correspondientes por los daños sufridos, remarcó Moreno. Hasta el último viernes, el registro oficial contabilizaba 15 denuncias en Iglesia, 12 en Zonda y6 en Sarmiento, aunque se anticipa una recepción masiva de nuevos casos tras las últimas tormentas.

Los productores pueden acudir a la Dirección de Contingencias en el cuarto piso del Centro Cívico, Módulo 5. Con el fin de facilitar el trámite, el Ministerio ha organizado un cronograma de visitas a los departamentos afectados, que incluye la toma de denuncias en la Unión Vecinal Villas Unidas de Pocito, recorridos por Rawson y El Médano durante el martes, y visitas al departamento de 9 de Julio el día miércoles. Estas acciones territoriales buscan que el damnificado no tenga que trasladarse y pueda agilizar el proceso administrativo necesario para recibir asistencia.