lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desastre natural

San Juan evalúa auxilio financiero urgente tras el temporal que devastó cultivos de tomate y olivo

Con pérdidas totales en diversos departamentos, el Ministerio de Producción acelera el relevamiento y busca flexibilizar tasas y plazos para los damnificados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un cultivo de zapallitos en Pocito, totalmente dañado por el granizo del fin de semana.

Un cultivo de zapallitos en Pocito, totalmente dañado por el granizo del fin de semana.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno, dio este lunes un panorama alarmante sobre las consecuencias de los recientes eventos climáticos que han golpeado la producción local. Durante la última semana y media, las tormentas de granizo y crecientes afectaron diversos puntos de la provincia, comenzando por el departamento de Iglesia y extendiéndose hacia Zonda, donde las inclemencias se repitieron en varias ocasiones.

Lee además
fuerte impacto del granizo en cultivos de medano de oro y 9 de julio
Asistencia

Fuerte impacto del granizo en cultivos de Médano de Oro y 9 de Julio
emergencia climatica en san juan: mas de 1.500 familias afectadas tras las intensas lluvias
Asistencia estatal

Emergencia climática en San Juan: más de 1.500 familias afectadas tras las intensas lluvias

El funcionario destacó, en diálogo con Radio Sarmiento, que el fenómeno más reciente trazó una línea diagonal desde la calle Vidart en Rivadavia hacia el noreste, impactando severamente a Pocito, El Médano en Rawson, 9 de Julio, la zona del aeropuerto en Santa Lucía y la zona de la puntilla en Caucete.

Las zonas y cultivos más afectados varían según la matriz productiva de cada departamento. En Iglesia, el daño fue primordialmente hortícola, con un 60% de las denuncias registradas como pérdidas totales. En Zonda, el temporal castigó fincas de olivos, pistachos, almendros y vides. Por otro lado, en la zona hortícola de Pocito, Rawson y 9 de Julio, se reportó la destrucción de cultivos de tomate, zapallo y maíz, además de una afectación importante en los viñedos.

Según los relevamientos iniciales, existen áreas donde los daños superan claramente el 80%, una cifra que podría tornarse más evidente con el transcurso de los días.

Frente a este escenario de crisis, el Gobierno Provincial evalúa medidas de asistencia financiera enfocadas en la implementación de préstamos blandos para los sectores productivos. En el Ministerio de Producción, encabezado por Gustavo Fernández, se analiza flexibilizar y agilizar las líneas de crédito actuales mediante la mejora de las tasas de interés y los tiempos de respuesta, según anticipó Moreno.

El equipo gubernamental trabaja junto a la Agencia de Calidad San Juan y la Agencia Fiduciaria para definir una operatoria que permita mejorar no solo los montos de asistencia, sino también los plazos de gracia y de pago. Actualmente, el programa de contingencia cuenta con siete meses de gracia, pero la intención oficial es dinamizar la entrega de fondos para que el productor pueda cubrir de inmediato gastos operativos urgentes, como el pago de empleados y el mantenimiento de estructuras dañadas.

Cómo denunciar los daños

Para acceder a estas herramientas de ayuda, es fundamental que los productores realicen las denuncias correspondientes por los daños sufridos, remarcó Moreno. Hasta el último viernes, el registro oficial contabilizaba 15 denuncias en Iglesia, 12 en Zonda y6 en Sarmiento, aunque se anticipa una recepción masiva de nuevos casos tras las últimas tormentas.

Los productores pueden acudir a la Dirección de Contingencias en el cuarto piso del Centro Cívico, Módulo 5. Con el fin de facilitar el trámite, el Ministerio ha organizado un cronograma de visitas a los departamentos afectados, que incluye la toma de denuncias en la Unión Vecinal Villas Unidas de Pocito, recorridos por Rawson y El Médano durante el martes, y visitas al departamento de 9 de Julio el día miércoles. Estas acciones territoriales buscan que el damnificado no tenga que trasladarse y pueda agilizar el proceso administrativo necesario para recibir asistencia.

Temas
Seguí leyendo

Nuevo parte de rutas en San Juan: ya se puede transitar en la RN 141

Lunes con 34 grados de máxima en San Juan y, ¿siguen las lluvias?

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Cultivadores de cannabis en San Juan: entre sufrir robos de plantas y el laberinto de nuevas normas nacionales

Pupé, la "instagramer" más chiquita de San Juan: carisma, "chichitos" y una historia de milagro

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Marcelo Orrego y su equipo recorriendo las zonas afectadas por el temporal en San Juan. 
Asistencia

Orrego dispuso una asistencia de $1.000 millones para los municipios afectados por las lluvias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo
Datos del tiempo

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan
Se metió en la historia

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Habló la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en La Plata: En Brasil abusó de mí
Descargo

Habló la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en La Plata: "En Brasil abusó de mí"

Te Puede Interesar

Emergencia climática en San Juan: más de 1.500 familias afectadas tras las intensas lluvias
Asistencia estatal

Emergencia climática en San Juan: más de 1.500 familias afectadas tras las intensas lluvias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un policía sanjuanino quedó en la mira por violencia: su ex denunció que la tiró por las escaleras
UFI CAVIG

Un policía sanjuanino quedó en la mira por violencia: su ex denunció que la tiró por las escaleras

En Pocito, un recorrido por los secretos del vino sanjuanino ideal para vivir este verano. video
Tiempo de Verano en SJ

Los secretos del vino sanjuanino, delicatessen y degustación gratuita a media hora de la Capital

Choque en Las Chacritas: dos mujeres fueron atropelladas de atrás por un motociclista
Imágenes

Choque en Las Chacritas: dos mujeres fueron atropelladas de atrás por un motociclista

Marcelo Orrego y su equipo recorriendo las zonas afectadas por el temporal en San Juan. 
Asistencia

Orrego dispuso una asistencia de $1.000 millones para los municipios afectados por las lluvias