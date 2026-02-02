Renunció Marco Lavagna a la conducción del INDEC

El director del INDEC Marco Lavagna renunció a su puesto y el organismo estadístico se quedó sin titular, a días de la implementación del nuevo índice de inflación; confirmaron funcionarios del organismo a medios nacionales.

Lavagna, de origen peronista y referenciado en el Frente Renovador de Sergio Massa , había asumido su cargo en diciembre de 2019, en el inicio del gobierno de Alberto Fernández , y se mantuvo como director tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023.

La renuncia de Lavagna tiene lugar a una semana de que el INDEC lance el nuevo IPC. Se trata de una actualización del índice que mide la variación de precios de la economía.

El organismo estadístico dará inicio a un indicador renovado, un trabajo que fue reclamado desde hace años por especialistas y hasta por el Fondo Monetario, y que el Gobierno demoró bajo el argumento de que un cambio de esta naturaleza requería esperar un contexto de estabilidad de precios, sin la volatilidad que caracterizó a la economía en los últimos años.

A grandes rasgos, el índice nuevo adoptará una canasta de consumo actualizada. La que se usó hasta el IPC informado este martes tenía 20 años de antigüedad. El Indec realizó una gran encuesta nacional entre 2017 y 2018 para recalcular cuánto consumen los hogares de cada rubro incluido en el IPC, desde alimentos y bebidas hasta tecnología, educación, salud, transporte y servicios varios.

El Gobierno había anticipado esta mañana que la inflación de enero fue más baja que el 2,8% que marcó diciembre, algo que también detectaron las consultoras que hacen seguimientos de precios semanales. El ministro de Economía Luis Caputo evitó dar una proyección puntual pero mencionó como referencia un 2,5%, un número coincidente con las estimaciones privadas.

El jefe del Palacio de Hacienda anticipó este lunes en una entrevista radial que el equipo económico espera que el IPC del primer mes del año muestre una desaceleración en comparación con el último mes de 2025. Ese 2,8% de diciembre había sido el índice más alto en siete meses.

"No creo que (sea) mucho más bajo, seguramente en torno de 2,5%, no puedo dar números porque no lo sé, pero lo espero más o menos ahí", indicó Caputo en conversación con Radio Mitre.

Fuente: Clarín