Orrego dispuso una asistencia de $1.000 millones para los municipios afectados por las lluvias

Marcelo Orrego y su equipo recorriendo las zonas afectadas por el temporal en San Juan.

Tras las fuertes tormentas que azotaron la provincia en los últimos días, el Gobierno de San Juan acaba de anunciar que pondrá a disposición de los municipios afectados por el agua y el granizo un fondo de $1.000 millones.

De acuerdo a la información oficial, la asignación de los fondos decidida por el gobernador Marcelo Orrego se realizará una vez finalizada la evaluación integral de los daños, que se encuentra actualmente en proceso. En función de ese relevamiento, se definirá el monto específico que recibirá cada municipio, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y acompañar las tareas de recuperación.

Los perjuicios de la tormenta se concentran en particular en las comunas de Zonda, Rawson, Pocito, Sarmiento, Caucete, Calingasta e Iglesia, que mostraron escenas de inundaciones y destrozos por el granizo, lo que generó viviendas y cultivos sumamente afectados por las contingencias climáticas.

