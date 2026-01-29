jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obra pública

En Jáchal, iniciaron la pavimentación histórica de una de sus calles más famosas

El asfalto de la Eugenio Flores, en el departamento Jáchal, es una obra muy pedida por los vecinos de la zona y que hoy avanza a paso firme.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras el compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego con los vecinos del departamento, la Dirección Provincial de Vialidad dio inicio a las tareas preliminares para la pavimentación de la calle Eugenio Flores, una obra largamente esperada que comienza a convertirse en realidad, según destacaron desde Gobierno.

Lee además
Atención conductores: el parte de la Vialidad Provincial sobre el estado de rutas en Ullum y Jáchal
Importante

Atención conductores: el parte de la Vialidad Provincial sobre el estado de rutas en Ullum y Jáchal

De acuerdo a la información oficial, comenzaron las tareas preliminares para la pavimentación de la calle Eugenio Flores, en el departamento Jáchal, una obra muy pedida por los vecinos de la zona y que hoy avanza hacia su concreción.

Los trabajos están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y se encuentran actualmente en su etapa inicial. Las tareas incluyen la movilización de equipos y personal, la organización del frente de obra, relevamientos topográficos y ensayos de suelo, fundamentales para garantizar una ejecución segura y duradera.

image

La obra contempla la pavimentación de aproximadamente 1.500 metros lineales, en el tramo comprendido entre calle Honda y Gran China, con un ancho de calzada de 10 metros. Se trata de una obra nueva, ya que esta arteria nunca contó con pavimento, lo que implica una preparación integral de la estructura previa a la colocación de la carpeta asfáltica.

Una vez concluidas las tareas preliminares y definidos los ajustes técnicos necesarios de acuerdo con las condiciones del terreno, se dará inicio al movimiento de suelo y a las etapas constructivas principales, previstas para los próximos días.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Zonda está asentada sobre abanicos aluviales activos, cauces que permanecen secos gran parte del año pero se activan con fuerza durante lluvias intensas en la Sierra del Tontal. video
Crecientes de verano

Por qué se inunda Zonda

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada
Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

Te Puede Interesar

Del ciclismo amateur a la Vuelta a San Juan: quien es el guía del tándem que se animó entre los protagonistas video
Historia

Del ciclismo amateur a la Vuelta a San Juan: quien es el guía del tándem que se animó entre los protagonistas

Por Antonella Letizia
El horroroso trasfondo del presunto abuso en Caucete: el señalado tiene retraso madurativo, pero es imputable
Grave

El horroroso trasfondo del presunto abuso en Caucete: el señalado tiene retraso madurativo, pero es imputable

La subcomisaria Pamela Perea integra la comitiva de especialistas que combate el avance del fuego en Chubut.
Entre llamas de 60 metros

"Hacemos lo que nos sale del corazón": la voz de la única bombera sanjuanina en Chubut

Personal policial y vecinos intervinieron en el caso. También limpiaron el inmueble.
Villa 12 de Octubre

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

En Jáchal, iniciaron la pavimentación histórica de una de sus calles más famosas
Obra pública

En Jáchal, iniciaron la pavimentación histórica de una de sus calles más famosas