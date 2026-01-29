En Jáchal, iniciaron la pavimentación histórica de una de sus calles más famosas

Tras el compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego con los vecinos del departamento, la Dirección Provincial de Vialidad dio inicio a las tareas preliminares para la pavimentación de la calle Eugenio Flores, una obra largamente esperada que comienza a convertirse en realidad, según destacaron desde Gobierno.

De acuerdo a la información oficial, comenzaron las tareas preliminares para la pavimentación de la calle Eugenio Flores, en el departamento Jáchal, una obra muy pedida por los vecinos de la zona y que hoy avanza hacia su concreción.

Los trabajos están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, y se encuentran actualmente en su etapa inicial. Las tareas incluyen la movilización de equipos y personal, la organización del frente de obra, relevamientos topográficos y ensayos de suelo, fundamentales para garantizar una ejecución segura y duradera.

image

La obra contempla la pavimentación de aproximadamente 1.500 metros lineales, en el tramo comprendido entre calle Honda y Gran China, con un ancho de calzada de 10 metros. Se trata de una obra nueva, ya que esta arteria nunca contó con pavimento, lo que implica una preparación integral de la estructura previa a la colocación de la carpeta asfáltica.

Una vez concluidas las tareas preliminares y definidos los ajustes técnicos necesarios de acuerdo con las condiciones del terreno, se dará inicio al movimiento de suelo y a las etapas constructivas principales, previstas para los próximos días.