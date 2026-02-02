lunes 2 de febrero 2026

Tema picante

Orrego ratificó que impulsará la reforma electoral en San Juan y apuntó contra Uñac

El gobernador dijo que se debe apuntar a un "sistema más democrático y menos oneroso" y "que no sea a medida de una persona ni de un gobierno, sino que sea para el beneficio de los sanjuaninos".

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego busca cambiar el sistema de votación en San Juan.

Marcelo Orrego confirmó este lunes su firme intención de avanzar con la reforma integral del sistema electoral de la provincia. En medio de un escenario político que busca dejar atrás las estructuras cuestionadas de la gestión anterior, el mandatario destacó que el cambio es una prioridad de su agenda de gobierno, orientada a simplificar el proceso democrático para los sanjuaninos y cargó contra su antecesor Sergio Uñac.

La Cámara de Diputados de San Juan tiene pendiente para este ciclo legislativo la revisión del Código Electoral, centrado actualmente en el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), sancionado originalmente en 2022.

Al justificar la necesidad de este cambio, Orrego calificó el sistema vigente como una herramienta diseñada para el beneficio del poder de turno. En rueda de prensa este lunes, expresó que el tema "siempre es parte de una agenda. A mí me parece que siempre hay que considerar hacer las reformas. Ustedes saben que eliminé lo que fue la ley de lemas, una ley que es retrógrada, y que fue hecha sumamente a consideración de los intereses de una persona, que fue el exgobernador (Sergio Uñac), que por cuestiones de intereses que tienen que ver con lo electoral y de poder ganar o perder una elección definieron una ley, u para mí eso no tiene un porqué, solamente un interés. Pero yo estoy convencido de que tiene que haber un recambio de la ley electoral".

El escenario planteado por el orreguismo no busca una modificación apresurada o conveniente para la gestión actual, sino una transformación estructural que trascienda los mandatos. Orrego manifestó estar convencido de que debe haber un recambio a la ley electoral y, aunque no tiene la certeza de si se sancionará de inmediato debido a la composición de la Cámara de Diputados, espera que así sea.

Al respecto, el gobernador puntualizó que tiene que haber un estudio y una consideración por parte de los diputados provinciales. Además, subrayó su compromiso ético con el proyecto al afirmar que no quiere hacer una ley que sea a la medida del gobierno de turno.

Puntualizó: "En estos tiempos modificar la ley tiene que ser una realidad, pero no sé si modificar la ley tiene que ver con la próxima elección porque, en definitiva, yo no quiero hacer una ley que sea a la medida del gobierno de turno, sino que quiero que una ley que sea una ley para que vengan en futuras situaciones, que no sea a medida de una persona ni de un gobierno político, sino que sea para el beneficio de los sanjuaninos. Y en eso sí me he comprometido. Así que más tarde, más temprano, más temprano que tarde, pero eso va a suceder, claramente, y yo lo voy poner a consideración de la Cámara de Diputados de la provincia".

Varias opciones y sin plazo

Actualmente no corren plazos legales urgentes que presionen a la Legislatura, ya que en 2022 se abrogó la normativa que prohibía cambios electorales en los 18meses previos a un comicio. Esto otorga un margen de tiempo para que los proyectos en danza sean evaluados con detenimiento durante este periodo legislativo. Entre las propuestas que circulan en la Legislatura, se destacan tres iniciativas principales: una del oficialismo, otra del bloquismo y una tercera del peronismo. Mientras que el oficialismo y el bloquismo coinciden en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la realización de internas financiadas por los propios partidos, el peronismo aboga por mantener la boleta sábana y retornar a un esquema similar a las PASO.

La necesidad de reformar el SIPAD también responde a las complicaciones prácticas observadas en las elecciones de 2023, donde la cantidad ilimitada de candidatos por lema generó una dispersión extrema y confusión en el electorado. En departamentos como Chimbas se presentaron más de 30 aspirantes a intendente, resultando en casos donde algunos candidatos obtuvieron menos de 20 votos. Esta fragmentación no solo afectó el acto de votar, sino que también ha tenido repercusiones en la gobernabilidad local, provocando que varias intendentas no logren controlar sus respectivos concejos deliberantes, lo que deriva en conflictos institucionales y vetos a ordenanzas clave. Por ello, un punto que parece no ser negociable en la nueva propuesta es la eliminación definitiva de la boleta sábana para instaurar la BUP, buscando un sistema más transparente y eficiente.

Temas
