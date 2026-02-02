Emergencia climática en San Juan: más de 1.500 familias asistidas tras las intensas lluvias

Las persistentes precipitaciones que azotaron a la provincia de San Juan durante los últimos diez días dejaron un escenario complicado, con más de 1.500 familias que se quedaron prácticamente sin nada debido a las inundaciones y el temporal. Según el relevamiento oficial brindado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero , hasta el momento se dio asistencia directa a 1.524 familias que sufrieron desde filtraciones graves en sus techos hasta la pérdida total de sus pertenencias por el ingreso de agua y crecientes en sus hogares.

El escenario descrito por el funcionario es desolador en varios puntos de la provincia. En la zona de Bermejo, el ministro detalló que el agua ingresó de forma masiva en las viviendas debido a que la localidad se encuentra en una zona de depresión, lo que obligó a muchas familias a autoevacuarse en casas de allegados situadas en terrenos más elevados. Por otro lado, en Marayes, las ráfagas de viento provocaron daños estructurales en construcciones ferroviarias, al punto de "volar por completo" los techos de chapa. En el departamento de Zonda, la situación fue igualmente compleja, ya que la magnitud de las crecientes dificultó el acceso a ciertos sectores, requiriendo el uso de camionetas 4x4 para entregar elementos indispensables como colchones, alimentos y mantas a personas que no podían salir de sus hogares.

Según destacó Platero, la respuesta del gobierno provincial se articuló a través de un gran operativo interministerial dispuesto por el gobernador Marcelo Orrego, en el cual cada cartera aportó personal y movilidad para dar respuesta inmediata a los pedidos de emergencia recibidos mediante dos líneas telefónicas habilitadas.

Platero destacó que el Ministerio de Desarrollo Humano ya contaba con equipos especializados trabajando en turnos rotativos las 24 horas y con los insumos necesarios para la emergencia. Afirmó este lunes, en diálogo con Canal 13 San Juan, que “nosotros ya habíamos sido previsores, teníamos todos los elementos necesarios para llegar a una asistencia”. Además, el gobernador anunció un fondo especial de 1.000 millones de pesos que será destinado a los departamentos más afectados, con el objetivo de financiar ayuda social y reparaciones habitacionales, como el arreglo de techos.

Entre los departamentos más golpeados se encuentran Zonda, Rawson, Pocito, 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, Rivadavia y Capital, donde se trabajó en conjunto con los intendentes locales para abordar situaciones en sectores de alta vulnerabilidad. La asistencia consistió principalmente en la entrega de colchones, calzado para niños, módulos alimentarios y materiales para asegurar las viviendas. En Zonda, incluso, se debieron habilitar centros de evacuados en el CIC, aunque las familias ya han comenzado a retornar a sus hogares a medida que el agua bajaba.

Ante los nuevos pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que prevén lluvias para este miércoles y viernes, el gobierno puso en marcha un plan de contingencia preventivo. Este esquema incluye la organización de operativos conjuntos con los municipios de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil para llegar a las zonas más alejadas de la provincia antes de que se registren nuevas inclemencias climáticas. Según indicó Platero, el objetivo es anticiparse y llegar con asistencia directa de zapatillas, alimentos y mantas a aquellas familias que ya han sido vulneradas por las lluvias anteriores y que podrían verse nuevamente perjudicadas.

Cómo repartirán la ayuda de 1.000 millones

La distribución del fondo de 1.000 millones de pesos anunciado por el Gobierno Provincial estará destinada específicamente a aquellos departamentos que han sido afectados por las lluvias. Según explicó el ministro Platero, el gobernador y su equipo técnico se encuentran realizando un trabajo previo y un sondeo para evaluar detalladamente cuáles serán los municipios que recibirán estas partidas.

Si bien la asignación final depende de esta evaluación técnica, los fondos están proyectados para brindar ayuda social, con un enfoque principal en que los vecinos damnificados puedan realizar arreglos en sus techos y otras reparaciones habitacionales de urgencia, según dijo el funcionario.