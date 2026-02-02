lunes 2 de febrero 2026

Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Personal policial y de la Justicia trabajaron en el lugar. Desde la Morgue Judicial confirmaron la causa de su deceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
criminalista muerte san juan.jpg

Durante la jornada de este domingo, vecinos de un barrio de Santa Lucía se encontraron con una escena horrorosa. Encontraron muerto a un joven en el interior de su casa y en avanzado estado de descomposición.

Según fuentes del caso, el cuerpo de este chico llevaba al menos unos 10 días sin signos vitales. Por disposición judicial fue enviado a la Morgue y el resultado de autopsia fue que se autoagredió.

Los vecinos de la zona empezaron a sentir un fuerte olor nauseabundo en los últimos días y provenían de este domicilio. Estos avisaron a sus familiares y, con el permiso de ellos para abrir la puerta, estos encontraron al cuerpo del joven identificado como L.J.

En este domicilio trabajó personal policial de comisaría 5ta, Bomberos de Santa Lucía, UFI Delitos Especiales y Policía Científica.

