Le dio un cuchillazo a un hombre en modo venganza y casi lo mata en Santa Lucía: se salvó de la cárcel

Miguel Ángel Romero, (34), el sujeto que le dio un puntazo -con un cuchillo carnicero- a un vecino por un supuesto abuso sexual , este miércoles fue condenado a 3 años de prisión condicional por ser responsable del delito de lesiones graves.

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Este hombre la tenía complicada y hasta había quedado con prisión preventiva porque casi le quitó la vida al damnificado. A pesar de que la caratula contra él podría haber sido más grave (una posible tentativa de homicidio), el fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal Eliana Roca de UFI Genérica solicitaron una imputación más leve.

Cuando se realizó la audiencia de formalización contra Romero, el juez Maximiliano Eugenio Barbera le dictó la prisión preventiva ya que caratuló a este hecho como muy grave.

Finalmente, casi un mes después de la audiencia de formalización, Romero recuperó la libertad, pero con una condena de tres años en su espalda.

El supuesto motivo de esta agresión sería por un presunto abuso ocurrido en diciembre, y en modo “venganza” Romero y un tal Ponce fueron a la casa de Carrasco a agredirlo. Primero le tiraron pedradas y luego Romero acuchilló al ahora herido, que según Fiscalía sobrevivió de milagro.

El ataque fue el 17 de febrero alrededor de las 22 horas y el herido estaba descansando en su casa. En un momento, su mamá lo llamó y le dijo que lo buscaban en la puerta. Salió a ver qué ocurría y lo agredieron.

Carrasco sufrió una grave lesión en la región izquierda del abdomen. El cuchillazo le llegó a perforar el intestino y se salvó de milagro.