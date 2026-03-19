Se quedó dormido y chocó de frente con un colectivo en Santa Lucía

A primera hora de este jueves hubo un violento choque frontal en Santa Lucía. Los vehículos protagonistas fueron una camioneta y un colectivo. Según la primera información brindada por las autoridades, el conductor de la camioneta aparentemente estaba ebrio y él mismo manifestó que se quedó dormido, perdiendo el control de su vehículo para luego chocar con el ómnibus.

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Este aparatoso siniestro vial ocurrió por calle Chacabuco, entre pasaje Patria y Lima. El colectivo se dirigía por Chacabuco de Norte a Sur y antes de llegar a Lima impactó de frente con la camioneta que venía en el sentido contrario.

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El conductor de la camioneta, Fernando Icazatti, acompañado por Valeria Jofré, invadió el carril contrario y chocó al bus.

Los efectivos que trabajaron en primera instancia fueron los de comisaría 29na, luego el caso pasó a manos del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera de UFI Delitos Especiales N°2.

Según el parte de la Justicia fue el mismo Icazatti el que les dijo a las autoridades que se había quedado dormido al volante. Sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Rawson.