"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

En San Juan hay una facultad que continúa recibiendo una fuerte demanda de aspirantes. Con una trayectoria histórica, y tras registrar una importante cantidad de inscriptos para 2026, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) volvió a consolidarse como uno de los principales polos de formación a nivel nacional e internacional, un fenómeno que fue confirmado por autoridades de la unidad académica. Según indicaron, todavía hay aspirantes provenientes del Noroeste Argentino que prefieren estudiar en la provincia por sobre otros puntos del país.

El fenómeno se explica por el peso histórico y académico de la institución, pero también por el impacto de la actividad minera en la provincia. En ese marco, el vicedecano Eric Laciar sintetizó a este diario una idea que se repite entre los aspirantes: “Prefieren venir a San Juan”. Incluso cuando existen ofertas similares en otras provincias, como el caso Catamarca.

Según datos oficiales de la unidad académica, Ingeniería en Minas volvió a posicionarse como la carrera más elegida, con 668 aspirantes, casi el doble que otras especialidades como Ingeniería Civil e Industrial, que registran alrededor de 400 inscriptos cada una. Las cifras corresponden a un relevamiento realizado al 23 de enero y podrían incrementarse en las próximas semanas.

Un polo de formación que trasciende la provincia

Para Laciar, uno de los factores centrales es que Ingeniería en Minas no se dicta en todas las provincias y que la Facultad de Ingeniería de la UNSJ posee una trayectoria histórica que la distingue en el país. “De todas las facultades de ingeniería, la que tiene más historia, experiencia y tradición es la de San Juan”, afirmó. Por este motivo, cada vez más aspirantes optan por San Juan por sobre otros distritos.

En ese contexto, una proporción significativa de los estudiantes proviene de otras provincias, especialmente del norte argentino. Jujuy y Catamarca aparecen entre los principales lugares de origen, e incluso se han registrado estudiantes de Bolivia, sobre todo en el nivel de posgrado.

La diversidad también se refleja en la procedencia educativa de los aspirantes. Los ingresantes llegan tanto de escuelas públicas como privadas, con una fuerte presencia de egresados de escuelas técnicas, aunque no exclusivamente. “Una parte importante viene de escuelas técnicas, pero también hay un número significativo de alumnos de escuelas privadas que eligen estudiar ingeniería”, detalló Laciar.

Más carreras y nuevas tecnicaturas

En términos globales, la Facultad de Ingeniería contabiliza 2.880 aspirantes para 2026, incluyendo a quienes ya ingresaron y a quienes continúan en el trayecto del curso de ingreso. De ese total, unos 350 estudiantes ya aprobaron los módulos disciplinares y están en condiciones de comenzar a cursar este año.

Además de Minas, se registra un interés sostenido en Bioingeniería, Electrónica, Electromecánica, Mecánica, Industrial y Agronómica, que reúne alrededor de 168 aspirantes.

A la oferta tradicional de grado y posgrado se suma un fuerte impulso a las tecnicaturas universitarias, una de las principales apuestas de la gestión actual. Para este año, la Facultad abrió nuevas propuestas de formación corta con una respuesta significativa: 516 inscriptos en la Tecnicatura en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, 315 en Agroindustria y 288 en Industria Alimentaria. Estas carreras, de dos años de duración, pueden cursarse con título secundario completo y algunas se dictan en modalidad a distancia en departamentos mineros de la provincia, con financiamiento del Ministerio de Minería.