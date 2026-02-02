lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Tras registrar un alto número de aspirantes, la Facultad de Ingeniería continúa con la tradición de albergar una importante cantidad de jóvenes provenientes del Norte argentino y el extranjero. Las causas del fenómeno y las carreras que están ganando terreno.

Por David Cortez Vega
curso estudiantes universitarios carrera unsj.jpg

En San Juan hay una facultad que continúa recibiendo una fuerte demanda de aspirantes. Con una trayectoria histórica, y tras registrar una importante cantidad de inscriptos para 2026, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) volvió a consolidarse como uno de los principales polos de formación a nivel nacional e internacional, un fenómeno que fue confirmado por autoridades de la unidad académica. Según indicaron, todavía hay aspirantes provenientes del Noroeste Argentino que prefieren estudiar en la provincia por sobre otros puntos del país.

Lee además
pica en punta ingenieria en minas por el boom de la actividad en san juan
UNSJ

Pica en punta Ingeniería en Minas por el boom de la actividad en San Juan
las rutas de san juan tras las lluvias: la rn 141 todavia esta intransitable y su uso restringido
Reporte

Las rutas de San Juan tras las lluvias: la RN 141 todavía está intransitable y su uso restringido

El fenómeno se explica por el peso histórico y académico de la institución, pero también por el impacto de la actividad minera en la provincia. En ese marco, el vicedecano Eric Laciar sintetizó a este diario una idea que se repite entre los aspirantes: “Prefieren venir a San Juan”. Incluso cuando existen ofertas similares en otras provincias, como el caso Catamarca.

Según datos oficiales de la unidad académica, Ingeniería en Minas volvió a posicionarse como la carrera más elegida, con 668 aspirantes, casi el doble que otras especialidades como Ingeniería Civil e Industrial, que registran alrededor de 400 inscriptos cada una. Las cifras corresponden a un relevamiento realizado al 23 de enero y podrían incrementarse en las próximas semanas.

Un polo de formación que trasciende la provincia

Para Laciar, uno de los factores centrales es que Ingeniería en Minas no se dicta en todas las provincias y que la Facultad de Ingeniería de la UNSJ posee una trayectoria histórica que la distingue en el país. “De todas las facultades de ingeniería, la que tiene más historia, experiencia y tradición es la de San Juan”, afirmó. Por este motivo, cada vez más aspirantes optan por San Juan por sobre otros distritos.

En ese contexto, una proporción significativa de los estudiantes proviene de otras provincias, especialmente del norte argentino. Jujuy y Catamarca aparecen entre los principales lugares de origen, e incluso se han registrado estudiantes de Bolivia, sobre todo en el nivel de posgrado.

La diversidad también se refleja en la procedencia educativa de los aspirantes. Los ingresantes llegan tanto de escuelas públicas como privadas, con una fuerte presencia de egresados de escuelas técnicas, aunque no exclusivamente. “Una parte importante viene de escuelas técnicas, pero también hay un número significativo de alumnos de escuelas privadas que eligen estudiar ingeniería”, detalló Laciar.

Más carreras y nuevas tecnicaturas

En términos globales, la Facultad de Ingeniería contabiliza 2.880 aspirantes para 2026, incluyendo a quienes ya ingresaron y a quienes continúan en el trayecto del curso de ingreso. De ese total, unos 350 estudiantes ya aprobaron los módulos disciplinares y están en condiciones de comenzar a cursar este año.

Además de Minas, se registra un interés sostenido en Bioingeniería, Electrónica, Electromecánica, Mecánica, Industrial y Agronómica, que reúne alrededor de 168 aspirantes. Además de Minas, se registra un interés sostenido en Bioingeniería, Electrónica, Electromecánica, Mecánica, Industrial y Agronómica, que reúne alrededor de 168 aspirantes.

A la oferta tradicional de grado y posgrado se suma un fuerte impulso a las tecnicaturas universitarias, una de las principales apuestas de la gestión actual. Para este año, la Facultad abrió nuevas propuestas de formación corta con una respuesta significativa: 516 inscriptos en la Tecnicatura en Mantenimiento de Maquinaria Pesada, 315 en Agroindustria y 288 en Industria Alimentaria. Estas carreras, de dos años de duración, pueden cursarse con título secundario completo y algunas se dictan en modalidad a distancia en departamentos mineros de la provincia, con financiamiento del Ministerio de Minería.

Temas
Seguí leyendo

Lunes con 34 grados de máxima en San Juan y, ¿siguen las lluvias?

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Cultivadores de cannabis en San Juan: entre sufrir robos de plantas y el laberinto de nuevas normas nacionales

Pupé, la "instagramer" más chiquita de San Juan: carisma, "chichitos" y una historia de milagro

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Los videos de las crecientes que impactaron a gran parte de San Juan

Lluvias y cortes de luz: el EPRE registró casi 3.000 suministros afectados en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los esenciales culturales de carolina putelli: de pink floyd a una novela de oriana fallaci
Videonota

Los esenciales culturales de Carolina Putelli: de Pink Floyd a una novela de Oriana Fallaci

Por Bautista Lencinas

Las Más Leídas

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo
Datos del tiempo

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan
Se metió en la historia

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Te Puede Interesar

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Por David Cortez Vega
Las rutas de San Juan tras las lluvias: la RN 141 todavía está intransitable y su uso restringido
Reporte

Las rutas de San Juan tras las lluvias: la RN 141 todavía está intransitable y su uso restringido

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan
Se metió en la historia

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Grammys 2026: la lista completa de todos los ganadores
Música internacional

Grammys 2026: la lista completa de todos los ganadores