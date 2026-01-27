Pica en punta Ingeniería en Minas por el boom de la actividad en San Juan

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) inició el ciclo académico 2026 con una fuerte demanda de aspirantes, impulsada principalmente por el crecimiento de la actividad minera en la provincia. En ese contexto, Ingeniería en Minas se consolidó como la carrera más elegida, con una marcada diferencia respecto del resto de las especialidades.

Según datos oficiales de la unidad académica, Ingeniería en Minas registró 668 aspirantes, casi el doble que las carreras que le siguen en cantidad de postulantes, como Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, que rondan los 400 inscriptos cada una. Las cifras corresponden a un relevamiento realizado al 23 de enero y podrían incrementarse en las próximas semanas.

El vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Erik Laciar, explicó que este fenómeno responde al contexto productivo de la provincia. “San Juan está apostando fuertemente al desarrollo minero, lo que hace que la Ingeniería en Minas no solamente sea la más beneficiada, sino que además traccione al resto de las ingenierías”, señaló. En ese sentido, remarcó que en los últimos tres años esta carrera viene liderando el número de postulantes.

Por su parte, la decana de la Facultad, Andrea Díaz, realizó un balance positivo del proceso de ingreso y destacó el interés sostenido de los jóvenes por las carreras de ingeniería. Actualmente, 350 estudiantes ya aprobaron los módulos disciplinares del curso de ingreso y se encuentran en condiciones de comenzar a cursar durante este 2026.

El curso de ingreso se desarrolló bajo modalidad a distancia, con inicio en abril y finalización en octubre, mientras que el curso intensivo, que comenzó en noviembre, se retomará el lunes 2 de febrero en el turno mañana y se extenderá hasta los primeros días de marzo. En total, la Facultad contabiliza 2.880 aspirantes, incluyendo a quienes ya ingresaron y a quienes continúan en el trayecto de ingreso.

Además de Minas, se registra una demanda significativa en Bioingeniería, Ingeniería Electrónica, Electromecánica, Mecánica e Industrial, así como en Ingeniería Agronómica, que cuenta con alrededor de 168 aspirantes.