jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UNSJ

Pica en punta Ingeniería en Minas por el boom de la actividad en San Juan

La carrera concentró la mayor cantidad de aspirantes en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, impulsada por el crecimiento del sector minero, y casi duplicó a Civil e Industrial en cantidad de inscriptos para el ciclo 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (24)

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) inició el ciclo académico 2026 con una fuerte demanda de aspirantes, impulsada principalmente por el crecimiento de la actividad minera en la provincia. En ese contexto, Ingeniería en Minas se consolidó como la carrera más elegida, con una marcada diferencia respecto del resto de las especialidades.

Lee además
La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
Salto de ventas de oro

San Juan exportó casi 1.800 millones de dólares en minerales el año pasado
Desde el Gobierno de San Juan aseguran que el acuerdo con la Unión Europea será “pura ganancia” para la minería y con beneficios para la energía solar, aunque admitió tensiones en sectores como el aceite de oliva.
La mirada sobre el tratado con Europa

Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

Según datos oficiales de la unidad académica, Ingeniería en Minas registró 668 aspirantes, casi el doble que las carreras que le siguen en cantidad de postulantes, como Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial, que rondan los 400 inscriptos cada una. Las cifras corresponden a un relevamiento realizado al 23 de enero y podrían incrementarse en las próximas semanas.

El vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Erik Laciar, explicó que este fenómeno responde al contexto productivo de la provincia. “San Juan está apostando fuertemente al desarrollo minero, lo que hace que la Ingeniería en Minas no solamente sea la más beneficiada, sino que además traccione al resto de las ingenierías”, señaló. En ese sentido, remarcó que en los últimos tres años esta carrera viene liderando el número de postulantes.

Por su parte, la decana de la Facultad, Andrea Díaz, realizó un balance positivo del proceso de ingreso y destacó el interés sostenido de los jóvenes por las carreras de ingeniería. Actualmente, 350 estudiantes ya aprobaron los módulos disciplinares del curso de ingreso y se encuentran en condiciones de comenzar a cursar durante este 2026.

El curso de ingreso se desarrolló bajo modalidad a distancia, con inicio en abril y finalización en octubre, mientras que el curso intensivo, que comenzó en noviembre, se retomará el lunes 2 de febrero en el turno mañana y se extenderá hasta los primeros días de marzo. En total, la Facultad contabiliza 2.880 aspirantes, incluyendo a quienes ya ingresaron y a quienes continúan en el trayecto de ingreso.

Además de Minas, se registra una demanda significativa en Bioingeniería, Ingeniería Electrónica, Electromecánica, Mecánica e Industrial, así como en Ingeniería Agronómica, que cuenta con alrededor de 168 aspirantes.

Temas
Seguí leyendo

"Hacemos lo que nos sale del corazón": la voz de la única bombera sanjuanina en Chubut

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría

La viña coloreada a la que se puede ir a gamelear, aprender y comer uvas del parral

Aseguran que para 2030 habrá un 23% menos de alumnos en las primarias de San Juan: mirá por qué

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40

Circunvalación de San Juan: ya iniciaron tareas para la histórica repavimentación del anillo completo

Video: una abuela dejó el bastón y se animó a bailar un tango en plena Peatonal sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

El crochet que no fue y que merecía ser
Columna

El crochet que no fue y que merecía ser

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada
Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

Te Puede Interesar

Caso Branka Motors: las dos irregularidades bajo la lupa de Defensa al Consumidor, a la espera de la audiencia
Denuncias récord

Caso Branka Motors: las dos irregularidades bajo la lupa de Defensa al Consumidor, a la espera de la audiencia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Etapa 6: tres departamentos, metas bonificadas y una pelea codo a codo en la general video
Toda la información

Etapa 6: tres departamentos, metas bonificadas y una pelea codo a codo en la general

El llamado a concurso por el 51% de las acciones de Naturgy en San Juan es una obligación del contrato de concesión firmado en 1996.
Todas las dudas y sus respuestas

Venta de acciones de la distribuidora eléctrica de San Juan: ¿qué planes tiene Naturgy?

El día que la nueva joyita de River estuvo en San Juan: jugó en el Bicentenario y sus padres hablaron con Tiempo
Tras la bomba en el mercado

El día que la nueva joyita de River estuvo en San Juan: jugó en el Bicentenario y sus padres hablaron con Tiempo

Detuvieron a un sanjuanino en La Plata: lo acusan de encerrar a su novia y amenazarla de muerte
En Buenos Aires

Detuvieron a un sanjuanino en La Plata: lo acusan de encerrar a su novia y amenazarla de muerte