Nuevo parte de rutas en San Juan: no se puede transitar en la RN 141

Luego de las intensas lluvias registradas en distintos sectores de la provincia durante este último fin de semana, Vialidad Nacional – Distrito San Juan difundió un nuevo informe sobre el estado de las rutas nacionales, tras recorridas y evaluaciones realizadas por el personal vial. El reporte, emitido este lunes 2 de febrero a las 11:30, advierte que la Ruta Nacional 141 ya puede ser transitada con máxima precaución , al igual que todos los otros caminos.

Balance Caja de Acción Social: un boom de remates de movilidades oficiales en San Juan

Una obra necesaria Ampliarán una famosa escuela de San Juan

Estado de transitabilidad por ruta

Ruta Nacional 141: intransitable

Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a lo dispuesto en forma conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia, se implementará una RESTRICCIÓN TOTAL DE CIRCULACIÓN sobre Ruta Nacional 141, debido a condiciones de transitabilidad comprometidas.

Tramo afectado: Bermejo → Marayes

RESTRICCIÓN TOTAL – HORARIO

Desde las 19:00 hs del día 02/02/2026

hasta las 07:00 hs del día 03/02/2026

Durante este período NO se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, incluyendo: camiones – colectivos – vehículos particulares.

La decisión se adopta de manera preventiva para preservar la vida humana y la propiedad privada, ante la presencia de badenes con agua y material de arrastre, posibles bajadas de creciente, banquinas descalzadas y sectores con erosión, riesgo de socavones, condiciones climáticas inestables y visibilidad reducida en horario nocturno.