lunes 2 de febrero 2026

Reporte

Nuevo parte de rutas en San Juan: no se puede transitar en la RN 141

Desde Vialidad Nacional, Distrito San Juan, actualizaron cuál es el estado de los caminos. Mirá sus recomendaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-02 at 07.47.32

Luego de las intensas lluvias registradas en distintos sectores de la provincia durante este último fin de semana, Vialidad Nacional – Distrito San Juan difundió un nuevo informe sobre el estado de las rutas nacionales, tras recorridas y evaluaciones realizadas por el personal vial. El reporte, emitido este lunes 2 de febrero a las 11:30, advierte que la Ruta Nacional 141 ya puede ser transitada con máxima precaución, al igual que todos los otros caminos.

Estado de las rutas nacionales en San Juan

Estado de transitabilidad por ruta

  • Ruta Nacional 141: intransitable

Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a lo dispuesto en forma conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia, se implementará una RESTRICCIÓN TOTAL DE CIRCULACIÓN sobre Ruta Nacional 141, debido a condiciones de transitabilidad comprometidas.

Tramo afectado: Bermejo → Marayes

RESTRICCIÓN TOTAL – HORARIO

Desde las 19:00 hs del día 02/02/2026

hasta las 07:00 hs del día 03/02/2026

Durante este período NO se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, incluyendo: camiones – colectivos – vehículos particulares.

La decisión se adopta de manera preventiva para preservar la vida humana y la propiedad privada, ante la presencia de badenes con agua y material de arrastre, posibles bajadas de creciente, banquinas descalzadas y sectores con erosión, riesgo de socavones, condiciones climáticas inestables y visibilidad reducida en horario nocturno.

  • Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Valle Fértil ↔ Ischigualasto

    • Intransitable

    • Desmoronamiento en el Túnel Nº 3 (Ischigualasto).

    • Presencia de rocas, barro y material de arrastre.

    • Vialidad trabaja en limpieza y despeje.

  • Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Huaco ↔ Límite con La Rioja

    • Transitable con máxima precaución

    • Badenes con arrastre.

  • Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Rodeo

    • Transitable con máxima precaución

  • Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Jáchal ↔ Matías G. Sánchez

    • Transitable con máxima precaución

    • Personal vial trabajando en la zona.

  • Ruta Nacional 40 – Tramo Talacasto ↔ Villicum

    • Transitable con máxima precaución

    • Limpieza de badenes y trabajos sobre banquinas.

  • Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia

    • Transitable con precaución

  • Ruta Nacional 149 – Departamento Calingasta

    • Transitable

  • Ruta Nacional 40 Sur – Tramo San Juan ↔ Mendoza

    • Transitable

  • Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento (Tamberías / Los Berros)

    • Transitable con máxima precaución

  • Ruta Nacional 20 – Tramo San Juan ↔ Caucete ↔ El Encón ↔ San Luis

Temas
