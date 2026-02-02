Nuevo parte de rutas en San Juan: no se puede transitar en la RN 141

Luego de las intensas lluvias registradas en distintos sectores de la provincia durante este último fin de semana, Vialidad Nacional – Distrito San Juan difundió un nuevo informe sobre el estado de las rutas nacionales, tras recorridas y evaluaciones realizadas por el personal vial. El reporte, emitido este lunes 2 de febrero a las 11:30, advierte que la Ruta Nacional 141 ya puede ser transitada con máxima precaución, al igual que todos los otros caminos.
Estado de las rutas nacionales en San Juan
Estado de transitabilidad por ruta
Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a lo dispuesto en forma conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia, se implementará una RESTRICCIÓN TOTAL DE CIRCULACIÓN sobre Ruta Nacional 141, debido a condiciones de transitabilidad comprometidas.
Tramo afectado: Bermejo → Marayes
RESTRICCIÓN TOTAL – HORARIO
Desde las 19:00 hs del día 02/02/2026
hasta las 07:00 hs del día 03/02/2026
Durante este período NO se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, incluyendo: camiones – colectivos – vehículos particulares.
La decisión se adopta de manera preventiva para preservar la vida humana y la propiedad privada, ante la presencia de badenes con agua y material de arrastre, posibles bajadas de creciente, banquinas descalzadas y sectores con erosión, riesgo de socavones, condiciones climáticas inestables y visibilidad reducida en horario nocturno.
Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Valle Fértil ↔ Ischigualasto
Intransitable
Desmoronamiento en el Túnel Nº 3 (Ischigualasto).
Presencia de rocas, barro y material de arrastre.
Vialidad trabaja en limpieza y despeje.
Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Huaco ↔ Límite con La Rioja
Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal ↔ Rodeo
Ruta Nacional 40 Norte – Tramo Jáchal ↔ Matías G. Sánchez
Ruta Nacional 40 – Tramo Talacasto ↔ Villicum
Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia
Ruta Nacional 149 – Departamento Calingasta
Ruta Nacional 40 Sur – Tramo San Juan ↔ Mendoza
Ruta Nacional 153 – Departamento Sarmiento (Tamberías / Los Berros)
Ruta Nacional 20 – Tramo San Juan ↔ Caucete ↔ El Encón ↔ San Luis